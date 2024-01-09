Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Туристы из России в 2023 году стали лидерами по поездкам в Казахстан. Об этом 360tv.ru сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.
С января по сентябрь в страну приехало 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Больше всего было россиян — около 357 тысяч. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество туристов выросло на 37%.
На втором месте оказались китайцы, на третьем — турки. Из Соединенных Штатов приехало около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице также увеличилось число туристов и бизнес-поездок. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, учету современных трендов отрасли и запуску новых программ.