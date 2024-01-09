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Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году

Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году

9 января 2024, 10:32
Фото: Midjourney
Россияне возглавили список туристов, посещающих Казахстан в 2023 году, с числом путешественников около 357 тысяч, что составляет примерно 43% от общего количества приезжих из-за рубежа, и показывает увеличение на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Туристы из России в 2023 году стали лидерами по поездкам в Казахстан. Об этом 360tv.ru сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.

С января по сентябрь в страну приехало 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Больше всего было россиян — около 357 тысяч. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество туристов выросло на 37%.

На втором месте оказались китайцы, на третьем — турки. Из Соединенных Штатов приехало около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице также увеличилось число туристов и бизнес-поездок. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, учету современных трендов отрасли и запуску новых программ.

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