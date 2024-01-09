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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:37

У пермской краевой федерации киберспорта появился новый руководитель

У пермской краевой федерации киберспорта появился новый руководитель

9 января 2024, 05:37
Фото: ВКонтакте/Тимур Гисматулин
До этого деятельность федерации была заморожена.

Пермское отделение Федерации компьютерного спорта России возглавил Тимур Гисматулин. Об этом сообщает telegram-канал «IT-Пермь».

С 2015 по 2022 год федерацию возглавлял Павел Федотов, однако, в 2022 году он покинул пост председателя. С этого времени работа федерации была замороженной.

В декабре общественную организацию возглавил Тимур Гисматулин. Новый руководитель является топ-менеджером магазина мужской одежды TOP store и ООО «Директор кофе».

#Спорт#Назначение#Киберспорт#Федерация
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