Ученые рассказали о возможности межзвездного переезда

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:11
Таким образом, к данному моменту развития, люди смогут использовать солнечную энергию в объеме, сравнимом с мощностью нескольких сотен ядерных бомб, а также применять ее для своих нужд, включая возможность перемещения между звездами, пишет Pravda.Ru.
Ученые также включили в свое исследование модель, основанную на формуле Карла Сагана, для оценки потребления ископаемых топлив, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. При этом они учли ограничения, установленные ООН и Международным энергетическим агентством, чтобы защитить окружающую среду.
Прогноз ученых предполагает, что через двести лет человечество достигнет первого уровня развития, что станет основой для переезда на другие планеты. Это происходит из-за предполагаемого ухудшения условий для жизни на Земле. Чтобы избежать подобных проблем, ученые рекомендуют активно использовать возобновляемые и ядерные источники энергии, чтобы гарантировать стабильность и эффективность энергетических систем в будущем.