Ученые рассказали о возможности межзвездного переезда

Прогноз ученых предполагает, что через двести лет человечество достигнет первого уровня развития, что станет основой для переезда на другие планеты. Это происходит из-за предполагаемого ухудшения условий для жизни на Земле. Чтобы избежать подобных проблем, ученые рекомендуют активно использовать возобновляемые и ядерные источники энергии, чтобы гарантировать стабильность и эффективность энергетических систем в будущем.