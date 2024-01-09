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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 10:40

Скончалась кандидат географических наук и старейшая сотрудница ПГНИУ

Ушла из жизни старейшая сотрудница географического факультета ПГНИУ

9 января 2024, 06:01
Фото: properm.ru; соцсети геофака ПГНИУ

Скончалась кандидат географических наук и старейшая сотрудница ПГНИУ

Прощание с Нинель Ивановой состоится сегодня днем.
Сюжет
ПГНИУ

Старейшая сотрудница географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ), кандидат географических наук Нинель Васильевна Иванова в минувший четверг, 4 января, скончалась на 95-м году жизни. В прошлом она была доцентом кафедры социально-экономической географии и заведующей аспирантурой ПГНИУ.

Нинель Васильевна родилась в 1929 году в Казани, в семье военного. В годы Великой Отечественной войны работала в эвакогоспитале и в колхозе, за что позднее получила звание «Труженица тыла». С отличием закончила географический факультет Казанского педагогического института. С 1962 года жила и работала в Перми.

Нинель Иванова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Географические проблемы территориальной организации общественного обслуживания (на примере Пермской области)», которая стала одной из первых работ в стране в области социальной географии. Во время своей работы в ПГНИУ разработала и вела семинар, посвященный методике преподавания географии в школе и вузе. Также Нинель Васильевна написала несколько учебников по географии Пермской области (1981, 1984) для школьников и студентов.

Коллеги покойной отзываются о ней, как о мудром и заботливом наставнике, высококлассном специалисте-географе. Прощание с Нинель Ивановой пройдет сегодня, 9 января, в 13:10, в центре похоронно-ритуальных услуг «Статим» по ул. Грачева, 12к.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь
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