Ушла из жизни старейшая сотрудница географического факультета ПГНИУ

Нинель Иванова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Географические проблемы территориальной организации общественного обслуживания (на примере Пермской области)», которая стала одной из первых работ в стране в области социальной географии. Во время своей работы в ПГНИУ разработала и вела семинар, посвященный методике преподавания географии в школе и вузе. Также Нинель Васильевна написала несколько учебников по географии Пермской области (1981, 1984) для школьников и студентов.