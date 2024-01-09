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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Чайковском 11–14 января пройдёт этап Чемпионата России по биатлону

В Чайковском 11–14 января пройдёт этап Чемпионата России по биатлону

9 января 2024, 07:13
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
Состязания пройдут в трёх дисциплинах.

С 11 по 14 января в Чайковском состоится один из этапов чемпионата России по биатлону. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Снежинка», сообщает в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В течение трех дней спортсмены будут состязаться в суперспринте, масс-старте и командных гонках. «Надеемся, что морозная погода не внесет свои коррективы», — отметил глава региона.

Пермский край на состязаниях будут представлять Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов. Запланированы трансляции на «Матч ТВ».

#Спорт#Чайковский#Биатлон#Биатлонный комплекс
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