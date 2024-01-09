В Чайковском 11–14 января пройдёт этап Чемпионата России по биатлону

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
С 11 по 14 января в Чайковском состоится один из этапов чемпионата России по биатлону. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Снежинка», сообщает в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В течение трех дней спортсмены будут состязаться в суперспринте, масс-старте и командных гонках. «Надеемся, что морозная погода не внесет свои коррективы», — отметил глава региона.
Пермский край на состязаниях будут представлять Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов. Запланированы трансляции на «Матч ТВ».