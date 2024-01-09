В Добрянском округе Прикамья откроется парк ледопадов

Станислав рассказал журналистам, что в юности часто ходил в зимние походы и пещеры, после чего решил создать искусственную ледяную красоту по образу и подобию природной «натечной» красоты. Строит зимний парк Станислав не один, а дружной командой из друзей, детей и родственников. На данный момент есть уже две большие горки, несколько оснований для новых конструкций и ледяная стена, которая становится длиннее с каждым годом.