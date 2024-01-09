В Добрянском округе Прикамья откроется парк ледопадов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
В Добрянском округе Прикамья, неподалеку от села Красная Слудка, начали строить парк ледопадов. На протяжении нескольких лет ледяной городок строит Станислав Лыков, бывалый турист, сообщает телеканал «Вести-Пермь».
Станислав рассказал журналистам, что в юности часто ходил в зимние походы и пещеры, после чего решил создать искусственную ледяную красоту по образу и подобию природной «натечной» красоты. Строит зимний парк Станислав не один, а дружной командой из друзей, детей и родственников. На данный момент есть уже две большие горки, несколько оснований для новых конструкций и ледяная стена, которая становится длиннее с каждым годом.
Для создания водопадов используется вода из скважины, которая накапливается в промежуточном баке и распределяется по всей территории городка. Открытие объекта планируется примерно через две недели, а закрытие зависит от погоды. В 2023 году ледовые конструкции продержались до конца марта.