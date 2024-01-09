В филиале «ПМУ» прошло награждение лучших сотрудников 2023 года

Победителями конкурса стали 16 рабочих, специалистов и руководителей. Лучшие были определены по итогам голосования в номинациях, отражающих ценности «Уралхима». Награды также получили лидеры в номинациях «Лучший вклад в реализацию миссии Компании» и «Команда года».