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В филиале «ПМУ» прошло награждение лучших сотрудников 2023 года

В филиале «ПМУ» прошло награждение лучших сотрудников 2023 года

9 января 2024, 12:40
Фото: Виктория Тарасенко
Лучшими в ушедшем году названы сотрудники, которые внесли наиболее весомый вклад в достижение общих производственных задач.

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» 29 декабря 2023 года прошла торжественная церемония награждения в рамках корпоративной программы признания достижений «Сотрудник года».

Победителями конкурса стали 16 рабочих, специалистов и руководителей. Лучшие были определены по итогам голосования в номинациях, отражающих ценности «Уралхима». Награды также получили лидеры в номинациях «Лучший вклад в реализацию миссии Компании» и «Команда года».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в городе Перми:

— 2023 год стал для «ПМУ» напряженным и результативным. Запущено производство углекислоты, усилена надежность энергоснабжения предприятия, обновлена проходная. По традиции лучшими в 2023 году названы сотрудники, которые внесли наиболее весомый вклад в достижение общих производственных задач.

В номинации «Устойчивость» руководителем года стал начальник цеха по производству карбамида Андрей Трещенко. «Мастером ответственности» признан ведущий инженер отдела главного архитектора Андрей Баданин. В номинации «Ни шагу назад» победила начальник отдела профподготовки и развития персонала Светлана Кропотина.

В номинации «Сотрудничество» руководителем года выбран руководитель административной службы «ПМУ» Сергей Аликин. В номинации «Командный игрок» победила начальник отдела договорной работы Анастасия Моторина. «Мастером коммуникации» стала секретарь главного инженера Альбина Космовская.

В номинации «Безопасность» руководителем года стала начальник производственной лаборатории — ОТК предприятия Вера Кресс. «Лучшим в безопасности» признан инструктор по охране труда Сергей Белин. В номинации «Будь здоров» победил аппаратчик синтеза цеха по производству карбамида Владимир Каменев.

В номинации «Развитие» руководителем года признан начальник цеха по производству аммиака Андрей Пустовик. «Инноватор года» — начальник механической мастерской ремонтно-механического производства Владимир Пуртов. В номинации «Драйвер изменений» победила финансовый контролер Людмила Фирулева.

«Командой года» стали главный приборист-метролог «ПМУ» Андрей Балдуев, ведущий инженер по КИП Сергей Крыжановский, руководитель отдела оборудования Наталья Исупова и специалист Ольга Аникина. Лучший вклад в реализацию миссии Компании внесла специалист пресс-службы Ольга Багина.

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