В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В ближайшие дни, с 10 по 15 января, в Пермском крае сохранятся аномальные холода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7° и более, предупреждают в региональном МЧС.
Морозная погода приводит к увеличению числа травм, связанных с переохлаждением и обморожением, также становится больше пожаров, аварий на системах ЖКХ. Возрастает вероятность того, что вы пострадаете от схода снега и льда с крыш. В аномальные морозы будьте предельно осторожными, старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости и одевайтесь теплее. Не перегружайте электросети большим количеством подключаемых электроприборов.