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В Прикамье с 10 по 15 января ожидаются аномальные морозы

В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе

9 января 2024, 07:16
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье с 10 по 15 января ожидаются аномальные морозы

Жителям региона рекомендуют одеваться теплее и не перегружать электросети.

В ближайшие дни, с 10 по 15 января, в Пермском крае сохранятся аномальные холода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7° и более, предупреждают в региональном МЧС.

Морозная погода приводит к увеличению числа травм, связанных с переохлаждением и обморожением, также становится больше пожаров, аварий на системах ЖКХ. Возрастает вероятность того, что вы пострадаете от схода снега и льда с крыш. В аномальные морозы будьте предельно осторожными, старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости и одевайтесь теплее. Не перегружайте электросети большим количеством подключаемых электроприборов.

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#Пермь#Погода#Мчс#Зима#Аномальные холода
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