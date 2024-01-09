В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе

Морозная погода приводит к увеличению числа травм, связанных с переохлаждением и обморожением, также становится больше пожаров, аварий на системах ЖКХ. Возрастает вероятность того, что вы пострадаете от схода снега и льда с крыш. В аномальные морозы будьте предельно осторожными, старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости и одевайтесь теплее. Не перегружайте электросети большим количеством подключаемых электроприборов.