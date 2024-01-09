В МЧС рассказали, сколько пожаров потушили за новогодние праздники в Пермском крае

В МЧС Пермского края рассказали об итогах работы в новогодние праздники. С 29 ноября сотрудники были переведены на усиленный режим работы, так как в это время увеличивается число происшествий. Ситуацию осложняли аномальные холода — пермяки активно отапливали жилье и больше времени проводили дома, выросла нагрузка на электросети.