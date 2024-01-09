В МЧС рассказали, сколько пожаров потушили за новогодние праздники в Пермском крае

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В МЧС Пермского края рассказали об итогах работы в новогодние праздники. С 29 ноября сотрудники были переведены на усиленный режим работы, так как в это время увеличивается число происшествий. Ситуацию осложняли аномальные холода — пермяки активно отапливали жилье и больше времени проводили дома, выросла нагрузка на электросети.
С 30 декабря по 8 января было ликвидировано 114 пожаров, спасено 19 взрослых и 14 детей. Количество пожаров в нынешние новогодние праздники уменьшилось на 14%, число травмированных — на 82%. При этом число погибших увеличилось с шести до 14.
Больше всего пожаров случилось в жилых домах и надворных постройках. Чаще всего причиной пожаров становились:
В МЧС призывают устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели в квартирах и домах. При возникновении пожара сообщите о нем по телефонам: 01, 101, 112.