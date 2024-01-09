В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Московский суд отправил в СИЗО Роберта Вудлэнда, которого в 1993 году американские ученые выкупили из детского дома в Пермском крае. 32-летний мужчина в конце 2020 года вернулся в Россию, преподавал английский язык в подмосковном городе Долгопрудный. Он говорил, что был счастлив в американской семье.
В постановлении на сайте суда сказано, что у Вудлэнда имеется гражданство РФ и США. Имеет среднее образование, холост, не работает, ранее судим не был.
Уголовное дело о покушении в сфере оборота наркотиков было возбуждено 5 января, в тот же день мужчину задержали, ему предъявили обвинение. Меру пресечения суд выбрал 6 января.
Следователь просил отправить Вудлэнда под стражу, так как он не живет по месту прописки. Также у силовиков есть основания предполагать, что распространение наркотиков является основным источником дохода пермяка. Обвиняемый и адвокат просили о домашнем аресте, но им отказали. Вудлэнд будет находиться в СИЗО до 5 марта 2024 года.