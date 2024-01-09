В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые

Следователь просил отправить Вудлэнда под стражу, так как он не живет по месту прописки. Также у силовиков есть основания предполагать, что распространение наркотиков является основным источником дохода пермяка. Обвиняемый и адвокат просили о домашнем аресте, но им отказали. Вудлэнд будет находиться в СИЗО до 5 марта 2024 года.