В Перми для съемок фильма ищут школьников с калмыцкой внешностью

Съемки пройдут 21 и 31 января. На свой странице «ВКонтакте» «Пермская кинокомиссия» сообщает, что нужны школьники калмыцкой внешности (11 класс). Обязательным условием называется присутствие на репетициях 11 и 30 января. Если вы подходите под указанный типаж, то напишите специалисту кинокомиссии Алене в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber по телефону +7 996 325-50-99.