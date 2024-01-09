В Перми для съемок фильма ищут школьников с калмыцкой внешностью

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
У юных пермяков появился шанс «засветиться» в кино. Для съемок нового фильма режиссера Сергея Филатова ищут людей для массовок и группировок — можно принять участие, будучи без актерского опыта.
Съемки пройдут 21 и 31 января. На свой странице «ВКонтакте» «Пермская кинокомиссия» сообщает, что нужны школьники калмыцкой внешности (11 класс). Обязательным условием называется присутствие на репетициях 11 и 30 января. Если вы подходите под указанный типаж, то напишите специалисту кинокомиссии Алене в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber по телефону +7 996 325-50-99.