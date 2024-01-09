properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Для съемок фильма Сергея Филатова ищут школьников с калмыцкой внешностью

В Перми для съемок фильма ищут школьников с калмыцкой внешностью

9 января 2024, 04:30
Фото: fusionbrain.ai

Для съемок фильма Сергея Филатова ищут школьников с калмыцкой внешностью

Наличие актерского опыта не является обязательным условием.

У юных пермяков появился шанс «засветиться» в кино. Для съемок нового фильма режиссера Сергея Филатова ищут людей для массовок и группировок — можно принять участие, будучи без актерского опыта.

Съемки пройдут 21 и 31 января. На свой странице «ВКонтакте» «Пермская кинокомиссия» сообщает, что нужны школьники калмыцкой внешности (11 класс). Обязательным условием называется присутствие на репетициях 11 и 30 января. Если вы подходите под указанный типаж, то напишите специалисту кинокомиссии Алене в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber по телефону +7 996 325-50-99.

Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин
Узнать подробнее
Читайте также:
В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошкаЯйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми
#Общество#Пермь#Культура#Кино#Съемки#Съемки фильма#Кастинг
Подпишитесь
В Перми могут объединить две школы
Сегодня, 04:31
Пермский ХК «Молот» крупно обыграл на выезде ХК «Челны»
Сегодня, 03:09
Морозы до -35°. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае
Сегодня, 02:38
После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации
Сегодня, 04:25
Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях
Сегодня, 03:36