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В Перми могут объединить две школы

В Перми могут объединить две школы

9 января 2024, 04:31
Фото: ИА «Текст»
Объединение вызвано необходимостью организации обучения детей.

В 2024 году в Перми планируют объединить две школы — «Приоритет» на улице Голева, 8 и новую «Флагман» на улице Кронштадской, 41. Об этом сообщает ИА «Текст».

По данным издания, в новом здании школы «Флагман» будут заниматься ученики с 5 по 11 классы, а в школе на улице Голева, 8 — ученики начальных классов. Такое распределение организовано исходя из условий, которые созданы для организации образовательной деятельности: для обучающихся начальной школы-условия для внеурочной деятельности; для учеников 5-11 классов — специализированные кабинеты для профильных предметов (химия, физика, биология, информатика, робототехника, прототипирование).

В январе стало известно, что директором школы «Флагман», построенной по адресу ул. Кронштадская, 41 в микрорайоне Данилиха назначена Оксана Склюева. До этого педагог возглавляла пермскую многопрофильную школу «Приоритет».

Школа «Флагман» сдана в эксплуатацию в конце 2023 года, а учебный процесс начнется в ней уже в начале 2024 года. Учебное заведение рассчитано на 1050 мест. В нем оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, кабинеты технологии, робототехники, кулинарии.

В школе есть два спортзала и один актовый зал. На ее территории возведен стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны.

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#Образование#Школа#Реорганизация#Объединение
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