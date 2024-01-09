В Перми могут объединить две школы

По данным издания, в новом здании школы «Флагман» будут заниматься ученики с 5 по 11 классы, а в школе на улице Голева, 8 — ученики начальных классов. Такое распределение организовано исходя из условий, которые созданы для организации образовательной деятельности: для обучающихся начальной школы-условия для внеурочной деятельности; для учеников 5-11 классов — специализированные кабинеты для профильных предметов (химия, физика, биология, информатика, робототехника, прототипирование).