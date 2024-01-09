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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок

В Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок

9 января 2024, 12:49
Фото: Kandinsky
Все взрослые на момент происшествия были трезвыми.
Сюжет
Дети

В Орджоникидзевском районе Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок. Как стало известно Properm.ru, трагедия произошла 29 декабря в одном из банно-саунных комплексов на Гайве.

Мальчик пришел на праздник вместе со своим отцом. В самом начале вечеринки, когда взрослые отвлеклись на приготовления, ребенок захлебнулся в бассейне. На момент происшествия все взрослые были трезвыми.

В следственных органах редакции подтвердили факт гибели ребенка. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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#Происшествия#Пермь#Дети#Уголовное дело#Трагедия#Расследование#Бассейн#Корпоратив#Банно-саунный комплекс
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