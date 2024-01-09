В Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Орджоникидзевском районе Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок. Как стало известно Properm.ru, трагедия произошла 29 декабря в одном из банно-саунных комплексов на Гайве.
Мальчик пришел на праздник вместе со своим отцом. В самом начале вечеринки, когда взрослые отвлеклись на приготовления, ребенок захлебнулся в бассейне. На момент происшествия все взрослые были трезвыми.
В следственных органах редакции подтвердили факт гибели ребенка. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».