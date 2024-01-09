В Пермском крае простились с 45-летним военным, убитым на СВО в ноябре

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края. В начале января в поселке Усть-Силайка простились с Андреем Крамарь — мужчина был убит в зоне СВО 25 ноября 2023 года, сообщил глава Кочевского округа Александр Юркин.
По данным издания Parmanews.ru, военному было 45 лет, он находился в зоне спецоперации по контракту.
Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Точное количество убитых из Пермского края неизвестно — власти не сообщают подобную информацию.