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В Пермском крае простились с 45-летним военным, убитым на СВО в ноябре

В Пермском крае простились с 45-летним военным, убитым на СВО в ноябре

9 января 2024, 05:02
Фото: vk.com/glavakochevoadm / 1MI
Прощание с военным прошло 7 января.

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края. В начале января в поселке Усть-Силайка простились с Андреем Крамарь — мужчина был убит в зоне СВО 25 ноября 2023 года, сообщил глава Кочевского округа Александр Юркин.

По данным издания Parmanews.ru, военному было 45 лет, он находился в зоне спецоперации по контракту.

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Точное количество убитых из Пермского края неизвестно — власти не сообщают подобную информацию.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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