Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
За первую неделю 2024 года в Пермском крае выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом — 12,1 на 100 тыс. населения. По данным пресс-службы краевого Роспотребнадзора, почти половина всех заболевших за неделю из Перми — 141 случай (45%).
За последние 3 месяца в Прикамье у 100% заболевших обнаруживают штамм «Омикрон». Это вариант коронавируса, впервые обнаруженный в 2021 году в Ботсване и ЮАР. За неделю с 25 по 31 декабря в Прикамье COVID-19 выявили у 918 пациентов, сообщал портал Объясняем. РФ.