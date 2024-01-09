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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 10:42

Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае снизилась в три раза за неделю

Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года

9 января 2024, 05:45
Фото: fusionbrain.ai

Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае снизилась в три раза за неделю

В регионе сейчас распространяется штамм «Омикрон».

За первую неделю 2024 года в Пермском крае выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом — 12,1 на 100 тыс. населения. По данным пресс-службы краевого Роспотребнадзора, почти половина всех заболевших за неделю из Перми — 141 случай (45%).

За последние 3 месяца в Прикамье у 100% заболевших обнаруживают штамм «Омикрон». Это вариант коронавируса, впервые обнаруженный в 2021 году в Ботсване и ЮАР. За неделю с 25 по 31 декабря в Прикамье COVID-19 выявили у 918 пациентов, сообщал портал Объясняем. РФ.

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#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус#Коронавирус в прикамье#Роспотребнадзор
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