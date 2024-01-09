Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года

За последние 3 месяца в Прикамье у 100% заболевших обнаруживают штамм «Омикрон». Это вариант коронавируса, впервые обнаруженный в 2021 году в Ботсване и ЮАР. За неделю с 25 по 31 декабря в Прикамье COVID-19 выявили у 918 пациентов, сообщал портал Объясняем. РФ.