В Пермском военном институте Росгвардии представлен новый руководитель

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:48
Сегодня, 9 января, в Перми был представлен руководитель Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Им стал полковник Филипп Сиволапов, сообщают в краевом минтербезе.
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов поздравил с назначением нового руководителя Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.
В сентябре учебное заведение временно возглавил замначальника института, полковник Юрий Стовбун.
Ранее институт покинул его начальник Евгений Русанов. Он руководил институтом с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. На этом посту Русанов сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима, напоминает издание.