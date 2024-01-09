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В Пермском военном институте Росгвардии представлен новый руководитель

В Пермском военном институте Росгвардии представлен новый руководитель

9 января 2024, 15:48
Фото: миистерство территориальной безопасности Пермского края
Им стал полковник Филипп Сиволапов.

Сегодня, 9 января, в Перми был представлен руководитель Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Им стал полковник Филипп Сиволапов, сообщают в краевом минтербезе.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов поздравил с назначением нового руководителя Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

В сентябре учебное заведение временно возглавил замначальника института, полковник Юрий Стовбун.

Ранее институт покинул его начальник Евгений Русанов. Он руководил институтом с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. На этом посту Русанов сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима, напоминает издание.

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#Общество#Назначение#Военный институт внутренних войск
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