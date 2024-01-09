В первые дни 2024 года на СВО был убит 39-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Во время специальной военной операции был убит 39-летний военный из Пермского края. Андрей Кочинов погиб 4 января 2024 года, сообщает администрация Сивинского муниципального округа. Чиновники не уточняют обстоятельства гибели, также пока не опубликована дата похорон.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших жителях Пермского края пишут администрации округов в социальных сетях. При этом пермская мэрия подобные данные не публикует.