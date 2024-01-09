В первые дни 2024 года на СВО был убит 39-летний военный из Пермского края

Во время специальной военной операции был убит 39-летний военный из Пермского края. Андрей Кочинов погиб 4 января 2024 года, сообщает администрация Сивинского муниципального округа. Чиновники не уточняют обстоятельства гибели, также пока не опубликована дата похорон.