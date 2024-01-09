В поезде Москва –Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка

Как сообщает агентство, мать умершей рассказала об анализах, которые подтвердили, что у ребёнка был грипп. У самой Снежаны и двух других её детей, трёх и семи лет, сейчас те же симптомы, что и у умершей девочки: температура около 38 градусов и слабость.