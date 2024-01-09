В поезде Москва –Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка. Предварительно, она вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом, сообщают СМИ.
В пути у девочки поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть. «Ребёнок умер ещё в поезде. На станции Кунгур нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — рассказала RT мама девочки.
Как сообщает агентство, мать умершей рассказала об анализах, которые подтвердили, что у ребёнка был грипп. У самой Снежаны и двух других её детей, трёх и семи лет, сейчас те же симптомы, что и у умершей девочки: температура около 38 градусов и слабость.
Женщина сообщила RT, что претензий к врачам у неё нет. Вместе с детьми она находится в детском отделении больницы в Кунгуре.
Телеграм-канал Baza настаивает, что у заболевших был ОРВИ, а также пишет о том, что полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.
Также по данным Baza, после гибели девочки поезд остановили в Екатеринбурге — к вокзалу пригнали машины скорой помощи, а сами вагоны обработали, чтобы обеззаразить.