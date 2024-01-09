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Published Сегодня, 18:40

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Updated Сегодня, 18:41

В поезде Москва –Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка

В поезде Москва –Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка

9 января 2024, 18:40
Фото: Baza
Мать умершей вместе с двумя детьми тоже заболели и находятся в больнице в Прикамье.
Сюжет
Кунгур

В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка. Предварительно, она вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом, сообщают СМИ.

В пути у девочки поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть. «Ребёнок умер ещё в поезде. На станции Кунгур нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — рассказала RT мама девочки.

Как сообщает агентство, мать умершей рассказала об анализах, которые подтвердили, что у ребёнка был грипп. У самой Снежаны и двух других её детей, трёх и семи лет, сейчас те же симптомы, что и у умершей девочки: температура около 38 градусов и слабость.

Женщина сообщила RT, что претензий к врачам у неё нет. Вместе с детьми она находится в детском отделении больницы в Кунгуре.

Телеграм-канал Baza настаивает, что у заболевших был ОРВИ, а также пишет о том, что полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.

Также по данным Baza, после гибели девочки поезд остановили в Екатеринбурге — к вокзалу пригнали машины скорой помощи, а сами вагоны обработали, чтобы обеззаразить.

#Происшествия#Грипп,орви,эпидемия#Кунгур#Ржд
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