В Прикамье продают горнолыжный комплекс за 30 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Пермском крае выставлен на продажу горнолыжный комплекс «Юго-Горки». На рекламной площадке «Авито» указана стоимость парка активного отдыха — 30 млн рублей. На объявление обратил внимание «РБК-Пермь».
Парк располагается в поселке Юго-Камский Пермского района. Место отдыха функционирует с 2011 года. Общая площадь земельного участка составляет 20 га. Долгосрочная аренда заключена на 49 лет с разрешенным использованием для открытых стадионов.
Спортивный комплекс включает в себя три склона в 740, 730 и 600 м с бугельным опорным подъемником. Кроме того, есть трасса сноутюбинга длиной 160 м, трасса для беговых лыж длиной 2480 м и трасса через лес.