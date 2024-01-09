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В Прикамье продают горнолыжный комплекс за 30 миллионов рублей

В Прикамье продают горнолыжный комплекс за 30 миллионов рублей

9 января 2024, 10:53
Фото: «Юго-горки» во ВКонтакте
Объявление о продаже парка активного отдыха «Юго-горки» выставлено на сайте бесплатных объявлений.

В Пермском крае выставлен на продажу горнолыжный комплекс «Юго-Горки». На рекламной площадке «Авито» указана стоимость парка активного отдыха — 30 млн рублей. На объявление обратил внимание «РБК-Пермь».

Парк располагается в поселке Юго-Камский Пермского района. Место отдыха функционирует с 2011 года. Общая площадь земельного участка составляет 20 га. Долгосрочная аренда заключена на 49 лет с разрешенным использованием для открытых стадионов.

Спортивный комплекс включает в себя три склона в 740, 730 и 600 м с бугельным опорным подъемником. Кроме того, есть трасса сноутюбинга длиной 160 м, трасса для беговых лыж длиной 2480 м и трасса через лес.


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