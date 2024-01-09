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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:41

В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп

В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп

9 января 2024, 12:40
Фото: 1MI
До этого о случаях заражения гриппом В не сообщалось.

За первую неделю нового года, с 1 по 7 января, число зарегистрированных случаев ОРВИ в Пермском крае составило 11 тыс. 780. Это на 34,8% ниже, чем на предыдущей неделе, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог среди взрослого населения всё ещё превышен. Снижение заболеваемости преимущественно связано с низкой посещаемостью медицинских учреждений в праздничные дни.

Исследования лабораторий показали, что среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии, такие как вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа А, а также наблюдаются единичные случаи заражения гриппом В.

#Здоровье#Общество#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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