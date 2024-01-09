В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
За первую неделю нового года, с 1 по 7 января, число зарегистрированных случаев ОРВИ в Пермском крае составило 11 тыс. 780. Это на 34,8% ниже, чем на предыдущей неделе, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.
Эпидемический порог среди взрослого населения всё ещё превышен. Снижение заболеваемости преимущественно связано с низкой посещаемостью медицинских учреждений в праздничные дни.
Исследования лабораторий показали, что среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии, такие как вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа А, а также наблюдаются единичные случаи заражения гриппом В.