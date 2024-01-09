В судостроители пойду! Пусть меня научат. «Пермская судоверфь» готовится к расширению

Сейчас на судоверфи трудятся больше 140 человек, и это далеко не предел. «Мы находимся в стадии активного развития предприятия, есть высокая потребность в ряде специалистов, особенно нам нужны сварщики, инженеры и конструкторы», — рассказывает исполнительный директор ПСВ. По его словам, у них сформирована программа наставничества, в рамках которой опытные судостроители помогают влиться в команду специалисту из смежных отраслей, который раньше никогда не строил суда. То есть отсутствие опыта — это не страшно, всему научат.