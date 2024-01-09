В судостроители пойду! Пусть меня научат. «Пермская судоверфь» готовится к расширению

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
«Пермская судоверфь» возрождается. Еще несколько лет назад о таком даже мечтать не могли. А сейчас — предприятие работает, у предприятия есть заказы, завод снова становится точкой притяжения для жителей микрорайона Судозавод, снова дает рабочие места и надежду на то, что Пермь будет строить корабли. А она будет, вот увидите, — в этом уверен исполнительный директор ПСВ Михаил Мухаметсафин.
В 2023 году ПСВ продолжила строить инновационные причалы для электросудов. Проект по строительству плавучей инфраструктуры для зарядки электросудов, по словам Михаила Мухаметсафина, это совершенно новый опыт не только для российской судостроительной отрасли. Даже за рубежом никто раньше подобного не строил! Регулярные речные маршруты электротранспорта Москвы получили официальное признание Книги рекордов России и два сертификата: отечественный — как первый в стране, и международный — как первый во всем мире.
У Пермской судоверфи не было опыта по изготовлению причалов для электросудов. Где взяли специалистов, которые смогли организовать производство инновационных причалов? Конструкторов, инженеров? Как долго разворачивали производство?
«Все плавучие объекты и суда строятся с учетом определённых стандартов (в России эти стандарты утверждаются Российским классификационным обществом и Российским морским регистром судоходства), иными словами, для реализации этого инновационного проекта не было необходимости в кардинальном изменении структуры нашей команды», — рассказал Михаил Мухаметсафин.
По словам исполнительного директора ПСВ, специалисты смогли обеспечить не только высокое качество исполнения плавучих остановочных комплексов, но и полностью уложились в сроки, оговоренные контрактами. Всего за 2023 год с учетом текущей партии на Пермской судоверфи были построены и отгружены 15 остановок, а за последние два года — 19.
Инновационные причалы спроектированы специально для причаливания электросудов Ecobus. Сооружения изготовлены диаметром 10 и 16 метров, рассчитаны на 42 и 80 пассажиров соответственно. На остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к Wi-Fi и другие решения, соответствующие современным требованиям.
Плавучие причалы изготавливают на судоверфи в Перми, электросуда — в Санкт-Петербурге, а финальная сборка производится уже в столице. Затем суда пройдут необходимые испытания, а по мере готовности инфраструктуры будут устанавливаться на действующих маршрутах. Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта. Они, как и уникальные электрические суда, полностью российской разработки. Причалы экологичны, работают исключительно за счет электричества и отвечают всем современным требованиям безопасности.
Напомним, электросуда для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке строятся на верфи Emperium (входит в Sitronics Group). В октябре 2023 года Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») приобрела 25% компании «Пермская судоверфь» (ПСВ) в целях развития отрасли, в том числе судостроения на электротяге.
Компания планирует инвестировать в ПСВ средства, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия.
Конечно, объемы работ в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом и появилась необходимость в увеличении штата — за год команда ПСВ выросла чуть более чем на 15%.
Сейчас на судоверфи трудятся больше 140 человек, и это далеко не предел. «Мы находимся в стадии активного развития предприятия, есть высокая потребность в ряде специалистов, особенно нам нужны сварщики, инженеры и конструкторы», — рассказывает исполнительный директор ПСВ. По его словам, у них сформирована программа наставничества, в рамках которой опытные судостроители помогают влиться в команду специалисту из смежных отраслей, который раньше никогда не строил суда. То есть отсутствие опыта — это не страшно, всему научат.
«С подрастающим поколением также активно работаем. На регулярной основе проводим профориентационные мероприятия, приглашаем учащихся средних профессиональных учебных заведений к нам на завод для прохождения производственной практики», — рассказал Михаил Мухаметсафин. В 2023 году на предприятии прошли производственную практику 18 учащихся, а трое молодых специалистов были трудоустроены по окончанию их обучения в учебном заведении.
По словам Михаила Мухаметсафина, люди неимоверно рады своему возвращению в отрасль, в судостроение. У них есть навыки, компетенции, и душа болит за общее дело.
Строительство судов — это основная цель, ради которой в 2021 году на ПСВ занялись развитием производственной площадки. И у Пермской судоверфи есть ряд факторов, способствующих достижению этой цели, например, размеры эллинга и слипа позволяют строить суда вплоть до класса «Волго-Дон макс» — это наиболее востребованные суда класса река-море на российском рынке. Кстати, уже сейчас ПСВ ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Исполнительный директор ПСВ считает, что совсем скоро пермяки узнают о новых судах, которые будет строить Пермская судоверфь.
«Пермская судоверфь не просто единственное судостроительное предприятие на Урале. Это компания, которой гордится Пермский край и которая уже известна далеко за пределами региона. Важно, что в этом году в состав учредителей ПСВ вошла Sitronics Group. Коллеги активно включились в работу. Благодаря этому партнерству, а также поддержке Фонда развития промышленности РФ судоверфь не только продолжит работу в уже знакомых профильных направлениях — таких, как строительство причальной инфраструктуры, изготовление металлоконструкций и судоремонт — но и получит возможность вместе с модернизацией производства выйти на новые рынки, участвовать в инновационных транспортных и судостроительных проектах», — отметил генеральный директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян.
2023 год складывался достаточно удачно для Пермской судоверфи: компания получила статус резидента Особой экономической зоны, получила льготный заем «Фонда развития промышленности» (ФРП) РФ для модернизации заготовительного участка, приняла участие в международной судостроительной вставке Нева 2023.
Получение льготного займа знаменует новый этап развития предприятия. Это важный шаг, который поможет существенно ускорить реализацию запланированной программы модернизации производственной площадки Пермской судоверфи и наладить выпуск продукции высокого уровня качества, соответствующего международным требованиям и стандартам. Средства льготного займа (124 млн рублей) будут направлены на модернизацию производственных мощностей, приобретение и ввод в эксплуатацию новых станков и оборудования, необходимых для повышения производительности труда на предприятии и повышения качества выпускаемой продукции.
Еще из итогов: площадка ПСВ была выбрана для проведения Дягилевского фестиваля и фестиваля «Причал».
В 2024 году запланирована глубокая модернизация заготовительного участка. Кроме того, ПСВ продолжит удивлять новыми интересными проектами и радовать построенными судами и плавучими объектами, — пообещал Михаил Мухаметсафин.