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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году

Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году

9 января 2024, 10:22
Фото: Midjourney
Впереди почти три недели выходных.

Сегодня, 9 января, первый рабочий день в 2024 году. Многим тяжело влиться в работу после новогодних праздников. Но есть и хорошие новости — впереди еще больше 100 выходных.

Февраль

День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу. Таким образом 23, 24 и 25 февраля станут ближайшими длинными выходными. Четверг, 22 февраля, — укороченный рабочий день.

Фото: 1MI

Март

Международный женский день тоже приходится на пятницу. То есть выходные будут 8, 9 и 10 марта. 7 марта — сокращенный рабочий день.

Фото: properm.ru

Апрель и май

В апреле придется пережить шестидневную рабочую неделю — с 22 по 27-го. Но затем страну ждут четыре выходных дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. После них надо будет поработать всего три дня, а затем будет еще четыре дня отдыха: с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

Фото: 1MI

Июнь

В июне россиян ждет выходной посреди рабочей недели, потому что День независимости РФ, празднуемый 12 июня, выпадает на среду.

Фото: 1MI

Ноябрь

С 28 октября по 2 ноября октября россиян ждет вторая за год шестидневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня народного единства будут два выходных дня — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Фото: 1MI

Выходные в декабре

В конце декабря россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в году. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни. Затем начнутся новогодние каникулы.

Фото: 1MI
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#Выходные#Календарь#Праздничные дни#2024 год
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