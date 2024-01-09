Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году

В апреле придется пережить шестидневную рабочую неделю — с 22 по 27-го. Но затем страну ждут четыре выходных дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. После них надо будет поработать всего три дня, а затем будет еще четыре дня отдыха: с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.