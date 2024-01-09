Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сегодня, 9 января, первый рабочий день в 2024 году. Многим тяжело влиться в работу после новогодних праздников. Но есть и хорошие новости — впереди еще больше 100 выходных.
День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу. Таким образом 23, 24 и 25 февраля станут ближайшими длинными выходными. Четверг, 22 февраля, — укороченный рабочий день.
Международный женский день тоже приходится на пятницу. То есть выходные будут 8, 9 и 10 марта. 7 марта — сокращенный рабочий день.
В апреле придется пережить шестидневную рабочую неделю — с 22 по 27-го. Но затем страну ждут четыре выходных дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. После них надо будет поработать всего три дня, а затем будет еще четыре дня отдыха: с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.
В июне россиян ждет выходной посреди рабочей недели, потому что День независимости РФ, празднуемый 12 июня, выпадает на среду.
С 28 октября по 2 ноября октября россиян ждет вторая за год шестидневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня народного единства будут два выходных дня — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).
В конце декабря россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в году. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни. Затем начнутся новогодние каникулы.