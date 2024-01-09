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Анжелика Щербинина в центре, слева от нее

Юные летающие лыжницы из Кудымкара завоевали медали на «Рождественском турне»

9 января 2024, 08:04
Фото: vk.com/xmastournament
Анжелика Щербинина в центре, слева от нее

Команда летающих лыжниц из Кудымкара завоевала медали «Рождественского турне»

Соревнования проходили в трех городах Прикамья. Спортсменки показали отличный результат в Чайковском.

На детский соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне 2024» в младшей группе среди девочек команда из Кудымкара заняла первое место. На подиум победителей в Чайковском поднялись Анжелика Щербинина, Милана Рычкова и Ангелина Мехоношина.

Девочки победили в «Рождественском турне» не впервые: они завоевали пьедестал почета на втором этапе, проходившем в Березниках 4 января. Кроме того, Анжелика Щербинина и Ангелина Мехоношина стали первыми в младшей группе в стартовый день соревнований, прошедшем в Перми 3 января. На чемпионате в Чайковском в старшей группе у юношей третье место завоевал Георгий Сабуров из Перми.

«Рождественское турне» традиционно проходит в городах Пермского края с 2006 года. В состязании ежегодно принимают участие до 150 спортсменов со всей России. С 2016 по 2023 годы в «Рождественском турне» соревновались летающие лыжники из Белоруссии, Казахстана, Чехии, Словакии, Польши, Финляндии и Болгарии. В 2024 году участвовали спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана.

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#Спорт#Пермь#Лыжи#Летающие лыжники
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