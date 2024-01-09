Юные летающие лыжницы из Кудымкара завоевали медали на «Рождественском турне»

Девочки победили в «Рождественском турне» не впервые: они завоевали пьедестал почета на втором этапе, проходившем в Березниках 4 января. Кроме того, Анжелика Щербинина и Ангелина Мехоношина стали первыми в младшей группе в стартовый день соревнований, прошедшем в Перми 3 января. На чемпионате в Чайковском в старшей группе у юношей третье место завоевал Георгий Сабуров из Перми.