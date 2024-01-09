Юные летающие лыжницы из Кудымкара завоевали медали на «Рождественском турне»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
На детский соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне 2024» в младшей группе среди девочек команда из Кудымкара заняла первое место. На подиум победителей в Чайковском поднялись Анжелика Щербинина, Милана Рычкова и Ангелина Мехоношина.
Девочки победили в «Рождественском турне» не впервые: они завоевали пьедестал почета на втором этапе, проходившем в Березниках 4 января. Кроме того, Анжелика Щербинина и Ангелина Мехоношина стали первыми в младшей группе в стартовый день соревнований, прошедшем в Перми 3 января. На чемпионате в Чайковском в старшей группе у юношей третье место завоевал Георгий Сабуров из Перми.
«Рождественское турне» традиционно проходит в городах Пермского края с 2006 года. В состязании ежегодно принимают участие до 150 спортсменов со всей России. С 2016 по 2023 годы в «Рождественском турне» соревновались летающие лыжники из Белоруссии, Казахстана, Чехии, Словакии, Польши, Финляндии и Болгарии. В 2024 году участвовали спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана.