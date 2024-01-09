Завершается разработка проекта реконструкции пермского цирка

Колерный паспорт обновленного фасада цирка уже утвеждён департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми. Новый фасад будет демонстрировать метрический ритм — чередование однотипных элементов. Для их создания планируется использовать керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах. На новом фасаде будет смонтирована архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.