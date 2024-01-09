Завершается разработка проекта реконструкции пермского цирка

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Разработка проекта реконструкции цирка в Перми находится на стадии завершения. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минкульт.
Чиновники напоминают, что цирк — это организация федерального подчинения и решение о его реконструкции должно быть принято на федеральном уровне.
В прошлом году прошли проектно-изыскательские работы, необходимые для реконструкции пермского цирка. Финансировать реконструкцию должен федеральный бюджет. Планируется, что проект реконструкции сможет войти в Федеральную адресную инвестпрограмму.
Колерный паспорт обновленного фасада цирка уже утвеждён департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми. Новый фасад будет демонстрировать метрический ритм — чередование однотипных элементов. Для их создания планируется использовать керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах. На новом фасаде будет смонтирована архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.
В ноябре исполняющей обязанности директора пермского цирка стала Анна Грибова. Прежняя и. о. руководителя учреждения Ксения Россихина находится в декретном отпуске.