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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Разработка проекта реконструкции цирка в Перми находится на стадии завершения

Завершается разработка проекта реконструкции пермского цирка

9 января 2024, 06:36
Фото: properm.ru

Разработка проекта реконструкции цирка в Перми находится на стадии завершения

Решение о начале работ будет приниматься на федеральном уровне.

Разработка проекта реконструкции цирка в Перми находится на стадии завершения. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минкульт.

Чиновники напоминают, что цирк — это организация федерального подчинения и решение о его реконструкции должно быть принято на федеральном уровне.

В прошлом году прошли проектно-изыскательские работы, необходимые для реконструкции пермского цирка. Финансировать реконструкцию должен федеральный бюджет. Планируется, что проект реконструкции сможет войти в Федеральную адресную инвестпрограмму.

Колерный паспорт обновленного фасада цирка уже утвеждён департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми. Новый фасад будет демонстрировать метрический ритм — чередование однотипных элементов. Для их создания планируется использовать керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах. На новом фасаде будет смонтирована архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.

В ноябре исполняющей обязанности директора пермского цирка стала Анна Грибова. Прежняя и. о. руководителя учреждения Ксения Россихина находится в декретном отпуске.

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#Цирк#Культура#Реконструкция#Пермский цирк
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