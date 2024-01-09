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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Жители Пермского края могут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с отоплением

Жители Пермского края могут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с отоплением

9 января 2024, 13:25
Фото: 1MI
Надзорное ведомство организовывает прямую линию.

Завтра, 10 января, с 11:00 до 12:00, в прокуратуре Пермского края состоится «прямая линия» по вопросам прохождения отопительного сезона. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Организовывают прямую линию прокуратура края совместно с МинЖКХ и Инспекцией государственного жилищного надзора региона. Можно сообщить о предоставлении услуги по отоплению ненадлежащего качества, еб отсутствии отопления, бездействии управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Звонки принимаются по телефону 8 (342) 233-56-53

От прокуратуры звонки будет принимать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере Анастасия Романова.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.

#Общество#Касается каждого#Жкх#Прокуратура#Услуги жкх#Вода. тепло. жкх
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