Жители Пермского края могут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с отоплением

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Завтра, 10 января, с 11:00 до 12:00, в прокуратуре Пермского края состоится «прямая линия» по вопросам прохождения отопительного сезона. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Организовывают прямую линию прокуратура края совместно с МинЖКХ и Инспекцией государственного жилищного надзора региона. Можно сообщить о предоставлении услуги по отоплению ненадлежащего качества, еб отсутствии отопления, бездействии управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Звонки принимаются по телефону 8 (342) 233-56-53
От прокуратуры звонки будет принимать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере Анастасия Романова.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.