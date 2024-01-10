Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в Нытве

В комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение. Жители о многоквартирных домов по улице Симонова в Нытве Пермского края сообщили о проблемах с горячим водоснабжением. Его нет каждый год с 2011 года в мае–сентябре, поскольку газовая котельная не предназначена для подачи этого ресурса в межотопительный период. Несмотря на большой износ коммунальных систем, их капитальный ремонт запланирован лишь на 2030–2032 годы. Также жильцы сообщили о завышенной стоимости проведенного в одном из домов капитального ремонта кровли.