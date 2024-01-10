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Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в Нытве

Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в Нытве

10 января 2024, 13:21
Фото: 1MI
Жильцы домов по улице Симонова пожаловались в приемную руководителя следкома.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Нытве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение. Жители о многоквартирных домов по улице Симонова в Нытве Пермского края сообщили о проблемах с горячим водоснабжением. Его нет каждый год с 2011 года в мае–сентябре, поскольку газовая котельная не предназначена для подачи этого ресурса в межотопительный период. Несмотря на большой износ коммунальных систем, их капитальный ремонт запланирован лишь на 2030–2032 годы. Также жильцы сообщили о завышенной стоимости проведенного в одном из домов капитального ремонта кровли.

В СУ СК России по Пермскому краю по озвученным доводам проводились процессуальные проверки, отмечают в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Общество#Горячая вода#Уголовное дело#Отключение горячей воды#Су скр#Нытва#Дело#Александр Бастрыкин
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