Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в Нытве

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Нытве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение. Жители о многоквартирных домов по улице Симонова в Нытве Пермского края сообщили о проблемах с горячим водоснабжением. Его нет каждый год с 2011 года в мае–сентябре, поскольку газовая котельная не предназначена для подачи этого ресурса в межотопительный период. Несмотря на большой износ коммунальных систем, их капитальный ремонт запланирован лишь на 2030–2032 годы. Также жильцы сообщили о завышенной стоимости проведенного в одном из домов капитального ремонта кровли.
В СУ СК России по Пермскому краю по озвученным доводам проводились процессуальные проверки, отмечают в ведомстве.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю