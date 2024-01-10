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«Дачу Деда Мороза» в Закамске за праздники посетили 5 тысяч человек

«Дачу Деда Мороза» в Закамске за праздники посетили 5 тысяч человек

10 января 2024, 16:13
Фото: администрация Перми
Здесь продолжаются новогодние программы.

За новогодние праздники «Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова в Кировском районе Перми посетили уже около 5 тыс. человек. Об этом сообщают в администрации города.

«Дача» открылась для посетителей 19 декабря прошлого года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы, которые продолжаются до 14 января. Дополнительные программы назначены на 20 и 21 января.

Затем предполагается, что «Дача Деда Мороза» возобновит работу в марте, когда здесь будут проходить программы, посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.

Напомним, «Дача Синакевича» была реконструирована к 300-летию Перми. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия.

#Общество#Пермь#Дед мороз#Дача синакевича#Резиденция Деда Мороза
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