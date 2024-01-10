Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Бывший министр транспорта Прикамья Владимир Митюшников возглавил ООО «Загорский» в Перми. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс», на нее обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее компанией руководил Вадим Козлов, экс-замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
В 2012–2014 гг. Митюшников был главой краевого минтраса, после чего вернулся в ЛУКОЙЛ. На данный момент он также является руководителем нефтедобывающей компании «УралОйл».
На балансе ООО сейчас пять лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых. По данным открытых источников, организация не ведет активной операционной деятельности. Чистый убыток в 2022 году составил 55,8 млн рублей, а прибыль — 559 тыс. рублей.