Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников

На балансе ООО сейчас пять лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых. По данным открытых источников, организация не ведет активной операционной деятельности. Чистый убыток в 2022 году составил 55,8 млн рублей, а прибыль — 559 тыс. рублей.