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Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников

Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников

10 января 2024, 06:50
Фото: Midjourney
Ранее организацией руководил бывший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Бывший министр транспорта Прикамья Владимир Митюшников возглавил ООО «Загорский» в Перми. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс», на нее обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее компанией руководил Вадим Козлов, экс-замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В 2012–2014 гг. Митюшников был главой краевого минтраса, после чего вернулся в ЛУКОЙЛ. На данный момент он также является руководителем нефтедобывающей компании «УралОйл».

На балансе ООО сейчас пять лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых. По данным открытых источников, организация не ведет активной операционной деятельности. Чистый убыток в 2022 году составил 55,8 млн рублей, а прибыль — 559 тыс. рублей.

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