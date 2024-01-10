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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Перми в ТРК «Колизей Синема» откроется детский спортивно-развлекательный центр

Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей

10 января 2024, 07:08
Фото: properm.ru

В Перми в ТРК «Колизей Синема» откроется детский спортивно-развлекательный центр

Развитием комплекса займется организация основателя цирковой школы Бориса Радостева.
Сюжет
Дети

В Перми в ТРК «Колизей Синема» откроется спортивно-развлекательный комплекс для детей и подростков. По информации «Ъ-Прикамья», парк разместится на втором этаже здания общей площадью в 2 тыс. кв. м.

Развитием нового центра будет заниматься компания основателя цирковой школы Бориса Радостева. Сейчас организация управляет активити-парком Sky Trip на Парковом проспекте, 58а. Отмечается, что для торгового центра планируется разработать новую концепцию, не повторяющий в комплексе на Парковом.

Ранее сообщалось, что для привлечения посетителей торговые центры будут увеличивать число предложений в сфере развлечений, еды и мероприятий. На данный момент расширение развлекательной зоны — тренд коммерческой недвижимости. Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова заявила, что сейчас у торговых центров во многом совпадает набор магазинов.

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#Пермь#Дети#Торговый центр#Тц#Еда#Магазины#Развлечения#Подростки#Коммерческая недвижимость#Мероприятия#Борис радостев#Спортивно-развлекательный центр#Активити-парк#Sky Trip
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