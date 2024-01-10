Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей

Ранее сообщалось, что для привлечения посетителей торговые центры будут увеличивать число предложений в сфере развлечений, еды и мероприятий. На данный момент расширение развлекательной зоны — тренд коммерческой недвижимости. Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова заявила, что сейчас у торговых центров во многом совпадает набор магазинов.