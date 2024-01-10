Идея Вики Цыгановой: вернуться к русским традициям в одежде депутатов

Дугин предложил переодеть депутатов в национальные костюмы, так как он считает, что существующие костюмы и галстуки создают образ лондонского денди. Цыганова поддерживает эту идею, хотя отмечает, что использование сапфиров и мехов может выглядеть архаично и смешно. Она предлагает привнести русский стиль в современную моду и работать над образами высокопоставленных чиновников, чтобы они выглядели элегантно и достойно.