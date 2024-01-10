Идея Вики Цыгановой: вернуться к русским традициям в одежде депутатов

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Вика Цыганова, певица со многолетним опытом в дизайне одежды, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что готова помочь депутатам Госдумы обновить свой гардероб. Она поддерживает идею философа Александра Дугина о необходимости изменить образ наших народных избранников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Дугин предложил переодеть депутатов в национальные костюмы, так как он считает, что существующие костюмы и галстуки создают образ лондонского денди. Цыганова поддерживает эту идею, хотя отмечает, что использование сапфиров и мехов может выглядеть архаично и смешно. Она предлагает привнести русский стиль в современную моду и работать над образами высокопоставленных чиновников, чтобы они выглядели элегантно и достойно.
По мнению певицы, Госдума является аристократией, служащей народу. Она видит депутатов в образе Ивана Сергеевича Тургенева и предлагает мужчинам носить окладистую бороду и интересную стрижку, а женщинам — красивую прическу. Она также отмечает необходимость создания современных версий национальных костюмов, которые будут удобными для повседневной жизни.