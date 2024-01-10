Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ

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Published Сегодня, 08:48
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В Перми планируется провести реконструкцию пристройки нулевого этажа ЦУМа, расположенного на улице Ленина, 45. На сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия размещено положительное заключение историко-культурной экспертизы на проектную документацию. Заключение было размещено 9 января, первым на него обратило внимание издание chitaitext.ru.
Из документации следует, что экспертизу заказывало АО «Торговый центр на Ленина, 45», которое управляет ТЦ. Компания собирается сделать дополнительный вход в ЦУМ из пристройки к западному фасаду, которая ранее была общественным туалетом. Сам ТЦ находится в достопримечательной зоне «Комсомольский проспект».
В пристройке должны установить стеклянные перегородки для размещений торговых секций, появится лестница между первым и нулевым этажами.