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В пермском ЦУМе планируется реконструкция пристройки

Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ

10 января 2024, 08:48
Фото: проектная документация

В пермском ЦУМе планируется реконструкция пристройки

Экспертиза для проекта проводилась в конце 2023 года.

В Перми планируется провести реконструкцию пристройки нулевого этажа ЦУМа, расположенного на улице Ленина, 45. На сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия размещено положительное заключение историко-культурной экспертизы на проектную документацию. Заключение было размещено 9 января, первым на него обратило внимание издание chitaitext.ru.

Из документации следует, что экспертизу заказывало АО «Торговый центр на Ленина, 45», которое управляет ТЦ. Компания собирается сделать дополнительный вход в ЦУМ из пристройки к западному фасаду, которая ранее была общественным туалетом. Сам ТЦ находится в достопримечательной зоне «Комсомольский проспект».

В пристройке должны установить стеклянные перегородки для размещений торговых секций, появится лестница между первым и нулевым этажами.

Фото: проектная документация
#Недвижимость#Пермь#Цум#Коммерческая недвижимость
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