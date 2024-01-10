Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ

Из документации следует, что экспертизу заказывало АО «Торговый центр на Ленина, 45», которое управляет ТЦ. Компания собирается сделать дополнительный вход в ЦУМ из пристройки к западному фасаду, которая ранее была общественным туалетом. Сам ТЦ находится в достопримечательной зоне «Комсомольский проспект».