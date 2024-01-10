Как отдыхаем в 2024 году: новогодние каникулы и другие выходные

В 2024 году выходных и праздников будет меньше, так как рабочих дней станет больше — в январе на неделю, в феврале на три дня, в марте на три дня, в апреле на четыре дня, в мае на четыре дня, в июне только один день, в ноябре на два дня, и в декабре на два дня.

В 2024 году нам предстоит больше работать и меньше отдыхать, так как количество рабочих дней увеличилось. Адвокат Тимур Харди сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о датах праздников и выходных дней в России, помимо субботы и воскресенья. Начало января 2024 года будет отмечено новогодними каникулами, которые продлятся целую рабочую неделю с 1 по 8 января. В феврале 2024 года у нас будет возможность отдохнуть с 23 по 25 число, так как это пятница, суббота и воскресенье. В марте мы также получим три выходных дня — 8, 9 и 10 числа, то есть пятницу, субботу и воскресенье. В майские праздники россияне смогут насладиться отдыхом в течение четырех дней — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Понедельник 29 апреля будет перенесен на субботу 27 апреля, а вторник 30 апреля станет выходным за счет переноса субботы 2 ноября. После этого мы сможем насладиться еще четырьмя днями отдыха подряд — в четверг 9 мая, пятницу 10 мая, субботу 11 мая и воскресенье 12 мая. В июне у нас будет выходным только День России 12 июня, который выпадает на среду. В ноябре также будет два нерабочих дня — воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября. Кроме того, 30 и 31 декабря 2024 года также будут выходными днями. Таким образом, из 366 календарных дней в 2024 году 248 будут рабочими, а 118 — выходными и праздничными. Эти 118 дней включают праздники и «штатные» выходные для работников со стандартным графиком работы. Харди отметил, что если у работника ненормированный или сменный рабочий график, то этот распорядок не распространяется на него.