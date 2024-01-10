Как правильно выбирать квартиру в новостройке. Памятка Properm. ru

Если вы в поисках подходящего жилья, находящегося не в самом центре города, в спокойном и уютном районе, обратите внимание на строящийся дом на Белозерской, 26. Он расположен в микрорайоне Домостроительный, в Орджоникидзевском районе Перми. Рядом с домом находятся дворец культуры имени Пушкина и большой сквер с мини-стадионом для занятий спортом. А летом за несколько минут можно добраться до городского пляжа КамГЭС, оборудованного для отдыха и плавания. В шаговой доступности расположены современная детская поликлиника, детский сад, общеобразовательная и детская музыкальная школы, почта, остановки общественного транспорта, а также магазины, кафе и организации сферы услуг.