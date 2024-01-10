Как правильно выбирать квартиру в новостройке. Памятка Properm. ru

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
При покупке квартиры важно, чтобы в шаговой или транспортной доступности находились магазины с необходимыми товарами, аптеки и социальные учреждения — поликлиники, школы и детские сады. Вряд ли вам захочется отправлять ребенка в школу в другом районе и беспокоиться, если он задерживается на дополнительных занятиях.
Если вы в поисках подходящего жилья, находящегося не в самом центре города, в спокойном и уютном районе, обратите внимание на строящийся дом на Белозерской, 26. Он расположен в микрорайоне Домостроительный, в Орджоникидзевском районе Перми. Рядом с домом находятся дворец культуры имени Пушкина и большой сквер с мини-стадионом для занятий спортом. А летом за несколько минут можно добраться до городского пляжа КамГЭС, оборудованного для отдыха и плавания. В шаговой доступности расположены современная детская поликлиника, детский сад, общеобразовательная и детская музыкальная школы, почта, остановки общественного транспорта, а также магазины, кафе и организации сферы услуг.
На атмосферу в квартире влияет и качество материалов, используемых в отделке, и ее местоположение в городе. При строительстве девелопер обязан соблюдать санитарно-гигиенические нормативы. Также новостройка должна быть расположена вдалеке от промышленных предприятий и автодорог.
Дом на Белозерской построен с соблюдением необходимого баланса — здесь сочетаются и разнообразие объектов инфраструктуры, и приближенность к природе. Новый дом находится в отдалении от шумных дорог: здесь слышны только пение птиц и шелест деревьев в парке.
Застройщики продают квартиры в панельных, каркасных или кирпичных домах. У каждого из этих типов зданий есть свои достоинства и недостатки — остановимся на панельных.
Основным преимуществом панельного дома является быстрый срок строительства и ввода в эксплуатацию. Так квартиры на Белозерской от ГК «ПЗСП» планируется сдать уже в первом квартале 2026 года. Жилье в панельных домах доступно многим, а также способно прослужить до 100-150 лет. В квартире в такой новостройке легко делать ремонт, если захочется изменений: затраты на подготовку панельных стен невелики, а двери и окна легко подобрать, поскольку они стандартного размера.
При покупке квартиры обратите внимание, чтобы в ней хватило места всей семье. Для тех, кто только начинает семейную жизнь или вышел на пенсию, подойдет однокомнатная квартира. Для семей с детьми есть «евродвушки», а также привычные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Все эти варианты можно найти в доме от ПЗСП.
Застройщик уделил внимание и эргономике планировок — в квартире есть пространство как для семейного отдыха, так и для уединения. Квартиры в доме сдаются с отделкой под ключ — они полностью укомплектованы: поклеены обои и постелен линолеум, установлены межкомнатные двери, мойка и сантехника.
Нам важно жить в безопасном и уютном месте, в котором можно отдохнуть после рабочего дня. В то же время хочется попадать домой без препятствий, в каком бы положении мы не находились.
Для реализации этого желания по периметру дома на Белозерской, 26 установлена система видеонаблюдения, картинку с которой можно смотреть со смартфона. В самом доме оборудована система дистанционного открывания двери в подъезд и видеовызов с автоматическим переключением на мобильные устройства.
Больше никаких ступенек: жильцы дома попадут в подъезды без лишних усилий, ведь входы в них располагаются с уровня земли, что удобно для родителей с колясками, людей с инвалидностью и пожилых людей. Для велосипедистов организованы велопарковки.
Тревожитесь из-за новостей о повышении ключевой ставки и суммы первоначального взноса по ипотеке? Об этом не стоит переживать: квартиру можно приобрести на средства материнского капитала или по программе обмена. С ее помощью получится выгодно обменять старую квартиру на новую и при этом не съезжать из прежнего жилья в течение трех месяцев.
Изучите информацию о застройщике и узнайте, как он показал себя на рынке недвижимости. Компания ПЗСП входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков Перми, а также известна как производитель изделий из газобетона. Для каждого дома разрабатывается индивидуальный проект. Застройщик заявляет, что работает без простоев, так как сотрудничает с надежными подрядчиками — а значит, что вы в срок сможете въехать в новое жилье. Старт продаж дома на Белозерской, 26 уже начался — спешите приобрести подходящую квартиру и праздновать новоселье!
Выбрать лучший вариант помогут вам менеджеры отдела продаж группы компаний «ПЗСП», подробности — по телефону (342) 292-15-47 и на сайте.
Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская». Проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Трейд-ин осуществляет ООО «Обмен.рф».