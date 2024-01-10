Как продлить новогоднее настроение? Топ очевидных (и не очень) фильмов на всю неделю

Ирония судьбы в том, что эта картина, на самом деле, посвящена критике традиций и застоя в жизни. И самого Застоя как явления. На базе веселенькой пьески, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1969 году, уже в 1975 году, с помощью добавления песен на очень мрачные стихи (основные темы: одиночество, расставание, предательство, смерть — очень празднично!), эти же авторы сделали тоскливую и безысходную картину о том, как у людей вроде всё есть, но нет никакой перспективы. Точнее, она есть и заключается в том, что до самой смерти ничего не изменится. Женя и Надя, только потому, что надо, выйдут за тех, кого не любят, но зато «всё как у людей». И до старости будут жить своими типовыми семьями в типовом доме и по выходным ходить в типовой кинотеатр «Ракета», смотреть типовые художественные фильмы. А хочется подвига, романтики, приключений и просто веселых глупостей. Хоть что-то поменять хочется! Иронично, что слова о том, что мы перестали делать такие глупости, говорит Ипполит — идеальный образец того самого «всё как у людей».