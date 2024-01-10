Как продлить новогоднее настроение? Топ очевидных (и не очень) фильмов на всю неделю

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Фильм, ставший одним из символов Нового года в России. Старая добрая традиция — нарезать салаты под приключения запившего московского хирурга в ленинградской квартире. Одна из самых стабильных вещей в нашей стране, вызывающая какую-никакую уверенность. Может происходить черте что, но каждый год 31 декабря нам снова покажут, как группа друзей, по традиции, сходит в баню с известными последствиями.
Ирония судьбы в том, что эта картина, на самом деле, посвящена критике традиций и застоя в жизни. И самого Застоя как явления. На базе веселенькой пьески, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1969 году, уже в 1975 году, с помощью добавления песен на очень мрачные стихи (основные темы: одиночество, расставание, предательство, смерть — очень празднично!), эти же авторы сделали тоскливую и безысходную картину о том, как у людей вроде всё есть, но нет никакой перспективы. Точнее, она есть и заключается в том, что до самой смерти ничего не изменится. Женя и Надя, только потому, что надо, выйдут за тех, кого не любят, но зато «всё как у людей». И до старости будут жить своими типовыми семьями в типовом доме и по выходным ходить в типовой кинотеатр «Ракета», смотреть типовые художественные фильмы. А хочется подвига, романтики, приключений и просто веселых глупостей. Хоть что-то поменять хочется! Иронично, что слова о том, что мы перестали делать такие глупости, говорит Ипполит — идеальный образец того самого «всё как у людей».
Но восприятие «Иронии судьбы» серьезно изменило время. В СССР фильм не был главным новогодним. На Новый год до развала Союза «Иронию…» показали по телевизору всего пять раз. Ежегодно крутить 31 декабря фильм начали только в 1990-е, уже в России. Тогда из актуального произведения на злобу дня о чаяниях людей эпохи Застоя «Ирония судьбы» перешла в разряд милого и уютного ретро. В условиях, когда многие люди не знали, дотянут ли до следующего нового года, та самая стабильность и предрешенность из клетки, сдерживающей героев, превратилась в мечту. Вот уже и кажется странным, что Надя не выбрала надежного Ипполита, а сорвалась с каким-то левым челом из Москвы. Че еще надо было, дурехе? И такая новогодняя традиция «Иронии судьбы» до сих пор очень многое говорит о нашей стране: людям хочется, чтобы посреди непонятного и постоянно бегущего куда-то мира (в пропасть?) был хоть один предсказуемый день.
В Америке уже многие годы не утихает фанатский спор о том, можно ли считать первые две части «Крепкого орешка» рождественским фильмом. Вроде как они не про Рождество, но, с другой стороны, атрибутики праздника там с лихвой. В России масла в огонь подлили переводчики, что в первом фильме кич-фразу Джона Маклейна «Епика-ей ублюдок!» из ковбойского клича превратили в ругательство злого Санты: «Ой-хо-хо, ублюдок!».
К тому же, российское телевидение в долгие новогодние каникулы очень любит показывать приключения американского копа в захваченных террористами небоскребе и аэропорте. Так что рождественские ли первые два фильма франшизы «Крепкий орешек», нам сказать трудно. Но вот то, что в силу обстоятельств у нас они стали новогодними картинами, — это совершенно точно. Особенно вторая часть, которая своей заснеженностью напоминает нам что-то свое, родное.
«Лихие 90-е» сейчас в тренде. В 2023 году вышло больше дюжины фильмов и сериалов, так или иначе рассказывающих об этом времени. Так много их не выходило никогда. Так что логично проводить этот год просмотром самого первого новогоднего эпизода самого главного российского сериала 1990-х.
Сейчас это двухсерийное приключение можно рассматривать как замечательную капсулу времени, в которой отражена бесшабашность той эпохи. К тому же, «Дело №1999» заложило канон предновогодних эпизодов русских сериалов на долгие годы. Это всегда был веселый разноцветный капустник, с кучей звезд и песен, постепенно скатывающийся в абсолютно поехавший трэш.
Но автор самых мистических и эстетских эпизодов «Ментов» режиссер и сценарист Дмитрий Светозаров даже этому бреду сумел придумать логическое объяснение. В новогодней спецсерии Ларин и Казанцев, выступая как ненадежные рассказчики, втирали залетной журналистке дикую историю о том, как они всем отделом искали украденную фонограмму очередной поп-группы типа «поющие трусы» под названием «Три сестры» (да, в серии были внезапные и довольно жирные отсылки к Чехову). И через что только ни пришлось пройти ментам в этом выдуманном приключении! Но это лучше увидеть. Веселое, остроумное и совершенно отъехавшее «Дело №1999» выбивается из мрачной и безысходной атмосферы первых сезонов «Улиц разбитых фонарей», но на таком контрасте оно смотрится еще смешнее и отлично подходит для того, чтобы вдоволь посмеяться и поностальгировать в праздники.
Как и в случае с «Крепким орешком», экранизация историй о мальчике, который выжил, у нас неожиданно стала атрибутом Нового года. Во многом причиной этому стал канал СТС, которому, до отзыва прав, было так удобно крутить множество фильмов одной популярной серии в долгие зимние каникулы. Хотя люди, многие из которых успели на книгах Джоан Роулинг вырасти, и сами в праздники охотно пересматривали экранизации. Оказалось, что «Гарри Поттер» идеально для этого подходит, ведь что может быть лучше, чем провести каникулярный вечерок с близкими или в одиночку под хорошо знакомые и захватывающие приключения? А из-за того, что цикл жизни Гарри и его друзей привязан к учебному расписанию волшебной школы, неизбежно возникает праздник Рождества и рождественские каникулы.
В фильмах очень красочно показано празднование одного из главных христианских праздников, со всеми характерными традициями. Это безумно мило, уютно и трогательно каждый раз. Главное не задаваться вопросом, почему маги, сильно оторванные от нашего мира и его обычаев, вообще празднуют день рождения Христа. Ведь логика разрушает магию. А Новый год и Рождество — это время, когда в волшебство хочется просто верить.
Для тех, кто услышал призыв прочитать другую книгу или посмотреть другой фильм, и хочет этим заняться в новогодние праздники, у нас есть прекрасная альтернатива Гарри Поттеру. Тоже история про учебное и исследовательское заведение, где занимаются магией. Только наше, родное, советское, а значит отличное. Это, конечно же, повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и ее вольная экранизация от режиссера Константина Бромберга «Чародеи».
НИИ ЧАВО из книги и НУИНУ из фильма во всем круче Хогвартса, а советские маги при встрече с английскими скрутят тех в бараний рог и даже не заметят. Вы думаете, Темный Лорд с Пожирателями смерти — это страшно? Да они просто пшик перед проверяющей комиссией из главка! Предновогодний отчет — вот это действительно непобедимое зло! Дементоры, пожирающие радость? Институтский снабженец Камнеедов сам из кого угодно высосет радость. И из дементоров тоже. Долорес Амбридж — строгий и жестокий руководитель? Она девочка-припевочка по сравнению с директором НУИНУ Кирой Анатольевной Шамаханской. Ведь она не разменивается на такие мелочи, как пытки и запреты, а сразу проклинает неугодного сотрудника, радикально меняя его личность. И что такое «лабиринт турнира трех волшебников» против хитросплетений коридоров здания НУИНУ? Так, забава для старшеклассников.
А то, чему годами старательно учат школяров в Хогвартсе, вроде колдовства без произнесения заклинаний вслух, изменений форм предметов, телепортации, левитации и прочего, в советском магическом институте прекрасно умеет любой рядовой сотрудник. И им даже палочки волшебные не нужны! А уж если они и создают волшебную палочку, то такую, чтобы она справлялась с глобальными задачами, а не простенькими заклятиями. К тому же, в английской школе магии царит элитаризм, граничащий с расизмом. Ведь колдовством там могут заниматься только биологически избранные люди. Советская магия настолько демократична, что ее может освоить любой трудящийся. Главное видеть цель и не видеть препятствий. Ну и песни, конечно же. Хиты из «Чародеев» — это особый вид новогодней магии, только магии действительно существующего в нашем мире, причем созданной нашим земляком — композитором Евгением Крылатовым, великим добрым волшебником от музыки.
В 2000-е годы на нашем телевидении был популярен жанр новогодних мюзиклов. Это были кое-как слепленные единым сюжетом и стилем выступления различных звезд. Вершиной этого жанра можно назвать настоящую полнометражку культового проекта «Осторожно, модерн!».
Действие мюзикла разворачивалось в царской России (к середине 2000-х мода на хруст французской булки еще не прошла). Главный герой — помещик Задов (Дмитрий Нагиев) — по пьяни пригласил к себе на Новый год царя и, энергично влипая в неприятности, готовится к его приезду. Этому всячески пытается помешать его злейший враг — сосед Тарас Пастушенко (Сергей Рост). Всё это выглядит как один большой растянутый эпизод «Осторожно, модерна!» с вполне типичными для этого шоу шутками, где структура комедии положений начинает напоминать водевиль и удачно совмещает в себе постмодернистские отсылки и легкую пошлятину.
Но изюминка фильма именно в музыкальных номерах тогдашних звезд, которые, правда, не превращают этот мюзикл в стандартный праздничный капустник. Всё потому, что песни в фильме не просто для галочки, а более или менее вплетены в сюжет, а певцы исполняют по большей части не оригиналы, а специально написанные для «Барской усадьбы» пародии на их же песни. Так, группы «Сливки», «Блестящие» и певица Катя Лель (с трендовой ныне «Джага-Джагой», причем спетой по-английски!) превращаются в дворовых девок, Филипп Киркоров — в слугу-проныру Федьку, влюбленного в одну певицу (угадайте какую), Пьер Нарцисс (мир праху его) — в Пушкина, поющего о своей гениальности, «Отпетые мошенники» оказываются ревизорами, описывающими имущество Задова, а дуэт «Чай вдвоем» играет сиамских близнецов-лесорубов, мечтающих о бензопиле (не спрашивайте!). Кроме того, свататься к Задову приходит виртуальный аватар певицы Глюкозы. И как вишенка на торте, в финале появляется Александр Цекало в роли царя, верхом на говорящем коне.
В итоге весь этот пьяный бред оказывается именно пьяным бредом. Во всем этом забубенном кэмпе телевизионный стиль начала нулевых отражается целиком. Сейчас, с таким видимым удовольствием и эстетизмом, подобную редкостную дичь не несут ни в телике, ни на ютьюбе.
«Барская усадьба» примечательна еще и тем, что это фактически последний выпуск «Осторожно, модерна!». Как раз в 2004 году Дмитрий Нагиев рассорился с Сергеем Ростом, и проект прекратил свое существование. И было это ровно 20 лет назад.
Все уже было в «Симпсонах». И один из лучших рождественских спешиалов в истории — тоже. Собственно, с рождественской серии и начались «Симпсоны» 17 декабря 1989 года. В ней знакомое всем американское семейство из Спрингфилда собирается отмечать Рождество. Но весело отметить праздник мешает невидимая, но крепкая, рука капитализма — и без того небогатая семья остается без накоплений. Заначку Мардж тратит, чтобы свести татуировку Барту, а начальник Гомера — магнат-скупердяй мистер Бернс — отменяет специальные рождественские премии.
Отца семейства угнетает то, что из-за нехватки денег на нормальное торжество, украшения и елку его все (в первую очередь ворчливые сестры жены) будут считать неудачником, особенно на фоне приторно идеального соседа Фландерса. А недотепистый Гомер очень хочет устроить своей любимой семье счастливое Рождество. Поэтому он идет на крайние меры — сначала устраивается работать Санта Клаусом в супермаркет, а когда его за этим «палит» Барт, идет вместе с ним ставить заработанные гроши на собачьи бега. Но домой он приносит не деньги, а проигравшего пса, на которого он поставил из-за клички «Маленький помощник Санты». Но семья очень рада и такому подарку.
Получается удивительно теплая и душевная праздничная история о том, что на самом деле неважно, какая елка украшает дом, неважно, сколько стоили подарки. Важно всегда, не только в праздничные дни, быть рядом со своими любимыми, родными и близкими, дарить тепло и радость искренне, от всего сердца. Тогда все неудачи будут нипочем. В наши суровые дни напоминание об этом не будет лишним.
Самая первая новогодняя серия «Смешариков». Жители Ромашковой долины идут в гости к Крошу справлять новый год, а он заперся дома, боясь выпустить старый год. Ведь кролик еще не закончил все свои дела из списка на год. Друзья весело, с песнями и играми, бросаются ему помогать, но в итоге все понимают, что старый год не удержать, а все дела можно доделать и в наступающем.
Как всегда, в «Смешариках» эта серия объединяет в себе доступную детям легкую форму ненавязчивой веселой притчи и глубокое философское высказывание для взрослых. Как ни старайся, время не остановить. И не нужно! Это надо понимать и, если есть возможность, не ставить перед собой задач, невыполнимых в определенный срок. И вообще, не загадывать со сроками. Не спеши, и всё успеешь. Хороший посыл, когда у всех перед носом маячат новогодние дедлайны.