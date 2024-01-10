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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Потепление в Пермском крае начнется с пятницы 12 января

Когда в Пермском крае наконец потеплеет? Отвечают синоптики

10 января 2024, 06:47
Фото: properm.ru

Потепление в Пермском крае начнется с пятницы 12 января

Вместе с потеплением синоптики ждут новую волну осадков.

В Пермском крае сохраняется морозная погода. По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, утром 10 января температура на некоторых метеостанциях опустилась до -30˚: в Бисере -31˚, в Лысьве -30,5˚.

В краевой столице минимальная температура составила -25,8˚ — это уже шестой день в январе с температурой ниже -25˚. Специалисты отмечают, что холоднее всего будет на востоке Прикамья, там 10 января температура опустится до -27…-30˚.

Ночью на четверг температура в Прикамье опустится до -25…-30˚, на юге и востоке до -35˚, в Перми -28…-30˚. Но когда придет тепло? Синоптики говорят, что температура начнет увеличиваться в ночь на пятницу — до -15…-18˚. Вместе с потеплением до региона доберется зона осадков.

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#Пермь#Погода
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