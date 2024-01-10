Когда в Пермском крае наконец потеплеет? Отвечают синоптики

Ночью на четверг температура в Прикамье опустится до -25…-30˚, на юге и востоке до -35˚, в Перми -28…-30˚. Но когда придет тепло? Синоптики говорят, что температура начнет увеличиваться в ночь на пятницу — до -15…-18˚. Вместе с потеплением до региона доберется зона осадков.