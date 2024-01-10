Мошенники от имени главы Пермской митрополии требуют деньги для помощи участникам СВО

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Мошенники начали писать и звонить жителям Пермского края от имени главы Пермской митрополии и от секретаря Пермской епархии. Неизвестные требуют перевести деньги в фонд помощи участникам специальной военной операции, беженцам или пострадавшим гражданским.
Предупреждение о мошенниках опубликовано в официальной группе Пермской епархии РПЦ. В сообществе призывают уточнять информацию о сборах в официальных источниках.
Ранее мошенники использовали для получения денег имена пермских чиновников. В частности, главы Перми Эдуарда Соснина.