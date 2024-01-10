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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Мошенники от имени главы Пермской митрополии требуют деньги для помощи участникам СВО

Мошенники от имени главы Пермской митрополии требуют деньги для помощи участникам СВО

10 января 2024, 04:37
Фото: pravperm.ru/
Подобная схема среди мошенников распространилась в прошлом году.

Мошенники начали писать и звонить жителям Пермского края от имени главы Пермской митрополии и от секретаря Пермской епархии. Неизвестные требуют перевести деньги в фонд помощи участникам специальной военной операции, беженцам или пострадавшим гражданским.

Предупреждение о мошенниках опубликовано в официальной группе Пермской епархии РПЦ. В сообществе призывают уточнять информацию о сборах в официальных источниках.

Ранее мошенники использовали для получения денег имена пермских чиновников. В частности, главы Перми Эдуарда Соснина.

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