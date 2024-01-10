На пожаре в одном из сел Пермского края погиб мужчина

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 07:19
В понедельник вечером, 8 января, в селе Нижний Лып Большесосновского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Сообщение о происшествии поступило в 19:20. К месту пожара выехали силы и средства в количестве 11 человек и четырех единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Прибыв к месту вызова, первые пожарные подразделения установили, что дом с надворными постройками полностью охвачен огнем. В результате происшествия погиб мужчина, других жертв или пострадавших нет. Площадь возгорания составила 64 кв. м, пожар был ликвидирован в 19:50.
В региональном МЧС напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. В случае пожара немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01, укажите наименование и адрес объекта, а также место возникновения пожара и свою фамилию. Примите меры по эвакуации людей, а если угроза жизни и здоровью отсутствует, то принимайтесь тушить возгорание.