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В Прикамье на пожаре в селе Нижний Лып погиб мужчина

На пожаре в одном из сел Пермского края погиб мужчина

10 января 2024, 05:34
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье на пожаре в селе Нижний Лып погиб мужчина

На ликвидацию огня выезжали 11 человек.

В понедельник вечером, 8 января, в селе Нижний Лып Большесосновского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Сообщение о происшествии поступило в 19:20. К месту пожара выехали силы и средства в количестве 11 человек и четырех единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Прибыв к месту вызова, первые пожарные подразделения установили, что дом с надворными постройками полностью охвачен огнем. В результате происшествия погиб мужчина, других жертв или пострадавших нет. Площадь возгорания составила 64 кв. м, пожар был ликвидирован в 19:50.

В региональном МЧС напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. В случае пожара немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01, укажите наименование и адрес объекта, а также место возникновения пожара и свою фамилию. Примите меры по эвакуации людей, а если угроза жизни и здоровью отсутствует, то принимайтесь тушить возгорание.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс
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