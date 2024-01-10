На пожаре в одном из сел Пермского края погиб мужчина

В региональном МЧС напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. В случае пожара немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01, укажите наименование и адрес объекта, а также место возникновения пожара и свою фамилию. Примите меры по эвакуации людей, а если угроза жизни и здоровью отсутствует, то принимайтесь тушить возгорание.