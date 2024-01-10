Награжден медалью «За отвагу». В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ

В Кунгурском округе скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Каргапольцев. Его не стало 9 января. По данным администрации округа, он родился 2 августа 1925 года в Челябинской области, в семье было семь детей. На фронт его призвали в 1942 году после учебы в Камышловском военно-пехотном училище. В марте 1945 года участвовал в составе воздушно-десантного корпуса в разгроме танковой группы немцев под Будапештом.