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В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ Василий Каргапольцев

Награжден медалью «За отвагу». В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ

10 января 2024, 02:59
Фото: vk.com/kungur_mo / соцсети родственников

В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ Василий Каргапольцев

С ветераном простятся завтра.

В Кунгурском округе скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Каргапольцев. Его не стало 9 января. По данным администрации округа, он родился 2 августа 1925 года в Челябинской области, в семье было семь детей. На фронт его призвали в 1942 году после учебы в Камышловском военно-пехотном училище. В марте 1945 года участвовал в составе воздушно-десантного корпуса в разгроме танковой группы немцев под Будапештом.

После окончания войны Каргапольцев еще пять лет служил на Дальнем Востоке. Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Прощание с ветераном состоится 11 января.

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#Пермь#Вов#Ветераны#Ветеран ВОВ#Ветераны ВОВ
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