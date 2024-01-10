Остались два сына. В Чусовом простились с погибшим на СВО старшим сержантом

Как сообщила пресс-служба администрации Чусовского городского округа, Вадим Аверин родился 16 января 1980 года в Чусовом. Он учился в школе №7 и Кунгурском автодорожном колледже, во время службы в армии был командиром отделения теле-радиографистов. После службы мужчина работал в отделе внутренних дел, а затем на Чусовском металлургическом заводе в должности бригадира рессорного цеха.