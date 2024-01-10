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В Чусовом простились с 43-летним сержантом, погибшим на СВО

Остались два сына. В Чусовом простились с погибшим на СВО старшим сержантом

10 января 2024, 09:41
Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа

В Чусовом простились с 43-летним сержантом, погибшим на СВО

Вадим Аверин участвовал в СВО по контракту.

Сегодня, 10 января, в Чусовом прошла церемония прощания с 43-летним Вадимом Авериным, погибшим на спецоперации. Он проходил службу по контракту в должности старшего сержанта гранатометчика десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты и был убит 3 декабря прошлого года.

Как сообщила пресс-служба администрации Чусовского городского округа, Вадим Аверин родился 16 января 1980 года в Чусовом. Он учился в школе №7 и Кунгурском автодорожном колледже, во время службы в армии был командиром отделения теле-радиографистов. После службы мужчина работал в отделе внутренних дел, а затем на Чусовском металлургическом заводе в должности бригадира рессорного цеха.

Известно, что в браке у Аверина родились два сына. За участие в СВО военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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