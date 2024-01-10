«Парма» побеждает в Казахстане местную «Астану»

Форвард «Пармы» Би Джей Джонсон в четвертый раз в нынешнем сезоне набирает более 30 очков. Всего же за матч лидеры «Пармы» показали такие результаты: Би Джей Джонсон (33 + 7 подборов), Си Джей Брайс (18), Ричард Соломон (10 + 9 подборов), Станислав Ильницкий (4 + 11 подборов).