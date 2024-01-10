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«Парма» побеждает в Казахстане местную «Астану»

«Парма» побеждает в Казахстане местную «Астану»

10 января 2024, 17:00
Фото: Единая лига ВТБ
Один из лидеров пермской команды устанавливает рекорд.
Сюжет
Парма

В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» в гостевом матче в овертайме обыграла казахстанскую «Астану» — 86:76 (15:21, 14:19, 22:23, 20:8, 15:5).

После первой половины пермяки уступали 11 очков (29:40), но совершили камбэк. Для выявления победителя матча потребовался овертайм (основное время матча — 71:71).

Форвард «Пармы» Би Джей Джонсон в четвертый раз в нынешнем сезоне набирает более 30 очков. Всего же за матч лидеры «Пармы» показали такие результаты: Би Джей Джонсон (33 + 7 подборов), Си Джей Брайс (18), Ричард Соломон (10 + 9 подборов), Станислав Ильницкий (4 + 11 подборов).

Следующий матч «Парма» проведёт 13 января в гостях против казанского УНИКСа.

#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол
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