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Updated Сегодня, 05:25

Пермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечь

Пермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечь

10 января 2024, 05:03
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Преступник остался на свободе.

Пермский районный суд вынес приговор 44-летнему пермяку, который уже не раз был судим. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину признали виновным по двум статьям УК:

  • ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством»;
  • ч. 2 ст. 167 «Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

В полиции отметили, что мужчина был обижен на бывшую возлюбленную после расставания. В один из вечеров он купил на заправке 5-литровую канистру с бензином и приехал к даче потерпевшей. Дома никого не оказалось, поэтому он перелез через забор, облил входную дверь и поджег.

Кроме того, в июле 2023 года пьяный злоумышленник приходил домой к экс-возлюбленной. Они поссорились, мужчина стал душить полотенцем женщину, а затем облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал убить.

За эти два преступления суд приговорил пермяка к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Поджог
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