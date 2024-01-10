Пермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечь

В полиции отметили, что мужчина был обижен на бывшую возлюбленную после расставания. В один из вечеров он купил на заправке 5-литровую канистру с бензином и приехал к даче потерпевшей. Дома никого не оказалось, поэтому он перелез через забор, облил входную дверь и поджег.