Пермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечь

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Пермский районный суд вынес приговор 44-летнему пермяку, который уже не раз был судим. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину признали виновным по двум статьям УК:
В полиции отметили, что мужчина был обижен на бывшую возлюбленную после расставания. В один из вечеров он купил на заправке 5-литровую канистру с бензином и приехал к даче потерпевшей. Дома никого не оказалось, поэтому он перелез через забор, облил входную дверь и поджег.
Кроме того, в июле 2023 года пьяный злоумышленник приходил домой к экс-возлюбленной. Они поссорились, мужчина стал душить полотенцем женщину, а затем облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал убить.
За эти два преступления суд приговорил пермяка к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца.