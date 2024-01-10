Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*

Ответов на вопросы по существу от ведомств добиться не удалось — все они перенаправляли запросы в Минюст. Однако в письме Минюста сказано, что решение о признании движения экстремистским направлено на запрет ЛГБТ-пропаганды и не влечет за собой ограничения прав людей на личную жизнь. Также из ответа министерства стало известно точное название организации.