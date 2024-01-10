Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:34
Пермяк Денис Галицкий подал иск в суд из-за запрета «Международного общественного движения ЛГБТ» и его подразделений. Общественник хочет добиться определенности, так как неизвестно, чем грозит признание движения экстремистским и что конкретно запрещено.
«Даже горячим сторонником этого запрета потребуется информация, что же все-таки запретили. Нельзя просто отмахнуться, что всем все понятно и так. Это удивительно., но никакой официальной информации нет! Только из СМИ можно подчерпнуть, что радуга, якобы, уже запрещена. Для обывательских разговоров этой информации достаточно, но нельзя же на этой основе выносить уголовные приговоры. А я предвижу, что будет много невинных „экстремистов“, радостно сделавших селфи на фоне красивой радуги после дождя», — пояснил Галицкий Properm.ru.
Общественник отмечает, что его иск направлен не против признания организации экстремистской — это решил Верховный Суд России и спорить тут уже не с чем. Но в связи с запретом гражданам должна быть доступна четкая информация об организации.
Ранее Галицкий направлял запросы в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и Росфинмониторинг, чтобы выяснить руководителей «Международного общественного движения ЛГБТ», цели и методы организации, символику.
Ответов на вопросы по существу от ведомств добиться не удалось — все они перенаправляли запросы в Минюст. Однако в письме Минюста сказано, что решение о признании движения экстремистским направлено на запрет ЛГБТ-пропаганды и не влечет за собой ограничения прав людей на личную жизнь. Также из ответа министерства стало известно точное название организации.
* Движение признано экстремистским в России.
Дата рассмотрения иска общественника пока не назначена, иск зарегистрирован в суде.
С иском о запрете «Международного общественного движения ЛГБТ» обратился Минюст РФ в 2023 году. 30 ноября Верховный суд удовлетворил требования министерства. Процесс проходил в закрытом режиме.