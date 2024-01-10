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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Пермяков предупреждают о сильных морозах и их последствиях

Пермяков предупреждают о сильных морозах и их последствиях

10 января 2024, 04:56
Фото: 1MI
Также спасатели дают рекомендации, как избежать последствий аномальных холодов.

По данным Пермского ЦГМС сегодня днем, 10 января, местами в крае ожидается изморозь, небольшой снег, аномально-холодная погода, температура воздуха днем –27°С, –22°С, в горах и низинах до -32°С. В Перми прогнозируется –26°С, –24°С, сообщают в краевом минтербезе.

Из-за аномальных морозов возможны аварии на системах ЖКХ, рост количества пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, переохлаждения и обморожения.

Министерство территориальной безопасности рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Ограничить длительное пребывание на улице детей и пожилых людей, опасаться переохлаждения, обморожения;
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления! При обогреве жилья электроприборами не перегружать электросети!
  • Водителям — по возможности рекомендуем отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Водителям большегрузных автомобилей междугороднего сообщения настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок и остановиться в ближайших кемпингах.
#Общество#Погода#Мчс#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные условия
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