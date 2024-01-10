Пермяков предупреждают о сильных морозах и их последствиях

По данным Пермского ЦГМС сегодня днем, 10 января, местами в крае ожидается изморозь, небольшой снег, аномально-холодная погода, температура воздуха днем –27°С, –22°С, в горах и низинах до -32°С. В Перми прогнозируется –26°С, –24°С, сообщают в краевом минтербезе.