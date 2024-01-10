Пермяков просят помочь найти водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пермская ГИБДД ищет свидетелей ДТП со школьницей. По данным Госавтоинспекции, авария случилась 9 января в 17:08 у дома №7 по улице Куфонина. Неизвестный водитель сбил ребенка 2010 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ГИБДД просят сообщить любую информацию об аварии по номерам: 246-73-00 или 102. Пригодятся данные о марке автомобиля, его номере, также необходимы записи с видеорегистратора.
Родители ребенка в социальных сетях отмечают, что 13-летняя девочка не запомнила никаких подробностей об автомобиле, который ее сбил.
UPD: мать ребенка рассказала Properm.ru, что водителя нашли. Девочке госпитализация не понадобилась, она в норме.