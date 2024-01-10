Прокуратура взяла на контроль проверку после смерти девочки в поезде Москва — Чита

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Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту смерти семимесячной девочки вчера вечером, 9 января, в поезде сообщением Москва — Чита. У ребенка ухудшилось самочувствие, после чего по прибытии поезда на станцию Кунгур бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти девочку не удалось — она скончалась. По предварительной информации, ребенок вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом.
По прибытии поезда на станцию Екатеринбург-Пассажирский сотрудники Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, медработники Клинической больницы РЖД-медицина города Екатеринбурга и Минздрава Свердловской области провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарную обработку вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в воем Telegram-канале, Пермская транспортная прокуратура по итогам проверки даст оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.