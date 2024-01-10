Прокуратура взяла на контроль проверку после смерти девочки в поезде Москва — Чита

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту смерти семимесячной девочки вчера вечером, 9 января, в поезде сообщением Москва — Чита. У ребенка ухудшилось самочувствие, после чего по прибытии поезда на станцию Кунгур бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти девочку не удалось — она скончалась. По предварительной информации, ребенок вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом.