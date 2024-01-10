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Published Сегодня, 04:42

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Прокуратура заставляет чиновников из Чернушки закрыть доступ к аварийным домам

Прокуратура заставляет чиновников из Чернушки закрыть доступ к аварийным домам

10 января 2024, 04:42
Фото: properm.ru
Здания уже расселены, но не огорожены.

Прокуратура Чернушинского района выявила нарушения в деятельности администрации городского округа в сфере градостроительства. Подробности сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура обнаружила на территории городского округа шесть многоквартирных домов, расселенных в третьем квартале 2023 г. Срок сноса домов запланирован на 2024 год. Доступ к строениям не был ограничен. Прокуратура считает это угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

По результатам проверки прокурором главе округа Артёму Трушкову внесено представление. Исполнение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

#Общество#Аварийное жилье#Прокуратура#Чернушка
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