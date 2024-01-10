Прокуратура заставляет чиновников из Чернушки закрыть доступ к аварийным домам

Прокуратура обнаружила на территории городского округа шесть многоквартирных домов, расселенных в третьем квартале 2023 г. Срок сноса домов запланирован на 2024 год. Доступ к строениям не был ограничен. Прокуратура считает это угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.