Прокуратура заставляет чиновников из Чернушки закрыть доступ к аварийным домам

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:42
Прокуратура Чернушинского района выявила нарушения в деятельности администрации городского округа в сфере градостроительства. Подробности сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура обнаружила на территории городского округа шесть многоквартирных домов, расселенных в третьем квартале 2023 г. Срок сноса домов запланирован на 2024 год. Доступ к строениям не был ограничен. Прокуратура считает это угрозой для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.
По результатам проверки прокурором главе округа Артёму Трушкову внесено представление. Исполнение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.