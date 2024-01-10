Пьяный житель Кузбасса напал на медиков скорой помощи

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Прокопьевске в минувшие выходные специалисты скорой медицинской помощи подверглись нападению во время рабочего вызова. Медики выехали к многоквартирному дому по ул. Шишкина, путь им преградил пьяный агрессивный мужчина. Специалистам пришлось закрыться в служебном автомобиле, который попытался повредить нападавшие, сообщает VSE42.Ru.
Медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Прибывшие росгвардейцы пресекли действия дебошира и задержали его. Выяснилось, что нападавшим является 35-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Затем, как сообщили в Росгвардии Кузбасса, задержанного передали сотрудникам полиции, которые продолжают разбирательство.