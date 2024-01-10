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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Пьяный житель Кузбасса напал на медиков скорой помощи

Пьяный житель Кузбасса напал на медиков скорой помощи

10 января 2024, 04:22
Фото: 1MI
Мужчину задержали прибывшие на экстренный вызов сотрудники Росгвардии.

В Прокопьевске в минувшие выходные специалисты скорой медицинской помощи подверглись нападению во время рабочего вызова. Медики выехали к многоквартирному дому по ул. Шишкина, путь им преградил пьяный агрессивный мужчина. Специалистам пришлось закрыться в служебном автомобиле, который попытался повредить нападавшие, сообщает VSE42.Ru.

Медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Прибывшие росгвардейцы пресекли действия дебошира и задержали его. Выяснилось, что нападавшим является 35-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Затем, как сообщили в Росгвардии Кузбасса, задержанного передали сотрудникам полиции, которые продолжают разбирательство.

#Происшествия
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