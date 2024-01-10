Пьяный житель Кузбасса напал на медиков скорой помощи

В Прокопьевске в минувшие выходные специалисты скорой медицинской помощи подверглись нападению во время рабочего вызова. Медики выехали к многоквартирному дому по ул. Шишкина, путь им преградил пьяный агрессивный мужчина. Специалистам пришлось закрыться в служебном автомобиле, который попытался повредить нападавшие, сообщает VSE42.Ru.