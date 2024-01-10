Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью

В Санкт-Петербурге скончался ребенок, которого пермячка родила пять дней назад. По данным «Mash на Мойке», ребенка выписали из роддома и отдали матери за день до смерти. 36-летняя жительница Перми покормила малыша грудью, а через несколько часов он скончался. При этом женщина выпила перед тем, как покормить новорожденного. Журналисты уточняют, что мальчик родился с патологией мозга.