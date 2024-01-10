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Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью

Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью

10 января 2024, 10:53
Фото: fusionbrain.ai/editor/
Причина смерти младенца пока неизвестна.

В Санкт-Петербурге скончался ребенок, которого пермячка родила пять дней назад. По данным «Mash на Мойке», ребенка выписали из роддома и отдали матери за день до смерти. 36-летняя жительница Перми покормила малыша грудью, а через несколько часов он скончался. При этом женщина выпила перед тем, как покормить новорожденного. Журналисты уточняют, что мальчик родился с патологией мозга.

«Фонтанка» утверждает, что ребенок скончался ночью 9 января, у женщины остались еще два ребенка: одному из них год, второму — 17 лет. Ранее семья не привлекала внимание силовиков. В причинах смерти должны разобраться эксперты.

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#Пермь#Детский мир#Ребенок
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