Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Санкт-Петербурге скончался ребенок, которого пермячка родила пять дней назад. По данным «Mash на Мойке», ребенка выписали из роддома и отдали матери за день до смерти. 36-летняя жительница Перми покормила малыша грудью, а через несколько часов он скончался. При этом женщина выпила перед тем, как покормить новорожденного. Журналисты уточняют, что мальчик родился с патологией мозга.
«Фонтанка» утверждает, что ребенок скончался ночью 9 января, у женщины остались еще два ребенка: одному из них год, второму — 17 лет. Ранее семья не привлекала внимание силовиков. В причинах смерти должны разобраться эксперты.