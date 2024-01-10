СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Пермском крае следователи проводят проверку из-за смерти ребенка в поезде. По предварительным данным, 9 января в вагоне поезда при подъезде к станции в Кунгуре скончался младенец 2023 года рождения, который ехал вместе с матерью.
В пресс-службе краевого СК отмечают, что проводятся экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ребенка. Однако уже сейчас в СК говорят, что она не носит криминальный характер. Также следователи опросили мать ребенка и очевидцев. Ход проверки контролирует глава краевого следственного комитета Денис Головкин.