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СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае

СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае

10 января 2024, 08:10
Фото: Baza
Девочка скончалась еще в поезде, ее не смогли спасти медики, ждавшие на станции.

В Пермском крае следователи проводят проверку из-за смерти ребенка в поезде. По предварительным данным, 9 января в вагоне поезда при подъезде к станции в Кунгуре скончался младенец 2023 года рождения, который ехал вместе с матерью.

В пресс-службе краевого СК отмечают, что проводятся экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ребенка. Однако уже сейчас в СК говорят, что она не носит криминальный характер. Также следователи опросили мать ребенка и очевидцев. Ход проверки контролирует глава краевого следственного комитета Денис Головкин.

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#Пермь#Детский мир#Ск
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