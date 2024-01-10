СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае

В пресс-службе краевого СК отмечают, что проводятся экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ребенка. Однако уже сейчас в СК говорят, что она не носит криминальный характер. Также следователи опросили мать ребенка и очевидцев. Ход проверки контролирует глава краевого следственного комитета Денис Головкин.