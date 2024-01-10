Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии

В ЕДДС округа около часа назад рассказали, что место аварии не обнаружено и ее последствия не устранены. «Жителям нижних этажей по возможности [рекомендуется — прим. Properm.ru] поделиться водой с соседями верхних этажей при необходимости», — говорится в сообщении службы.