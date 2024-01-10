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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Осинском округе сотни людей остались без воды

Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии

10 января 2024, 13:02
Фото: Midjourney

В Осинском округе сотни людей остались без воды

Нарушения пока все еще не устранили.

Сотни жителей Осинского городского округа вчера, 9 января, остались без воды. Причиной стали два порыва на магистральном водопроводе, которые местные власти обещают устранить в течение сегодняшнего дня.

В пресс-службе администрации муниципалитета «ВКонтакте» сообщили, что для устранения последствий аварии приостановлена подача водоснабжения в Осе, деревнях Тишкова, Симакова, Сергеева, Мазунина, Устинова, а также поселке Светлый, селах Гамицы и Крылово. Власти заявили, что МУП «Водоканал-Оса» возобновил подачу водоснабжения, однако проблема не устранена полностью, поэтому возможно ограничение подачи воды в последующие дни. Жителей просят запастись водой.

В ЕДДС округа около часа назад рассказали, что место аварии не обнаружено и ее последствия не устранены. «Жителям нижних этажей по возможности [рекомендуется — прим. Properm.ru] поделиться водой с соседями верхних этажей при необходимости», — говорится в сообщении службы.

Это уже не первое ЧП с отключением водоснабжения в Осинском городском округе. Весной местные жители оставались на 10 дней без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Ситуацией интересовалась прокуратура, обязавшая чиновников провести капитальный ремонт этого сооружения.

Прокуратура обязала чиновников в Осе отремонтировать канализационный коллектор
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Оса#Отключение воды
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