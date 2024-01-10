Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Сотни жителей Осинского городского округа вчера, 9 января, остались без воды. Причиной стали два порыва на магистральном водопроводе, которые местные власти обещают устранить в течение сегодняшнего дня.
В пресс-службе администрации муниципалитета «ВКонтакте» сообщили, что для устранения последствий аварии приостановлена подача водоснабжения в Осе, деревнях Тишкова, Симакова, Сергеева, Мазунина, Устинова, а также поселке Светлый, селах Гамицы и Крылово. Власти заявили, что МУП «Водоканал-Оса» возобновил подачу водоснабжения, однако проблема не устранена полностью, поэтому возможно ограничение подачи воды в последующие дни. Жителей просят запастись водой.
В ЕДДС округа около часа назад рассказали, что место аварии не обнаружено и ее последствия не устранены. «Жителям нижних этажей по возможности [рекомендуется — прим. Properm.ru] поделиться водой с соседями верхних этажей при необходимости», — говорится в сообщении службы.
Это уже не первое ЧП с отключением водоснабжения в Осинском городском округе. Весной местные жители оставались на 10 дней без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Ситуацией интересовалась прокуратура, обязавшая чиновников провести капитальный ремонт этого сооружения.